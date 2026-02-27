मलकापूर धनंजय येडगे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची संवाद
झेडपी शाळा पालिकेकडे वर्ग करण्यास वेग
मलकापूरला शिक्षण सभापती येडगेंनी साधला शिक्षकांशी संवाद
मलकापूर, ता. २७ : शहरातील जिल्हा परिषदेच्या ११ शाळांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून त्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता उंचावण्यासाठी या शाळा जिल्हा परिषदेकडून पालिकेकडे वर्ग करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व शिक्षण सभापती धनंजय येडगे यांनी संबंधित शाळांची पाहणी करून शिक्षकांशी संवाद साधला.
पाहणीदरम्यान शिक्षकांनी शाळांत भेडसावणाऱ्या विविध अडचणी सभापतींसमोर मांडल्या. इमारतींची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची कमतरता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, डिजिटल साधनांची गरज तसेच शैक्षणिक साहित्याचा अभाव अशा अनेक मूलभूत समस्या असल्याचे निदर्शनास आले. सभापती येडगे यांनी प्रत्येक शाळेतील समस्यांची स्वतंत्र नोंद करून घेत त्यावर ठोस उपाययोजना कशा करता येतील, याबाबत शिक्षकांशी चर्चा केली.
यासंदर्भात लवकरच सविस्तर प्रस्ताव तयार करून आमदार डॉ. अतुल भोसले, नगराध्यक्ष तेजस सोनवले, उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, मुख्याधिकारी कपिल जगताप यांच्याकडे तो देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभापती येडगे म्हणाले, ‘‘सध्या या शाळा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित असल्याने नगरपरिषदेकडून थेट निधी देताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. मात्र, या शाळा नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. तोपर्यंत आमदार डॉ. भोसले यांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि आमदार निधीतून शाळांच्या मूलभूत गरजांसाठी निधी उपलब्ध करून देता येतो का? यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’’
या उपक्रमाला नगराध्यक्ष सोनवले, उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, नगरसेवक, शिक्षकांचे सहकार्य लाभत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लवकरच शाळांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मलकापूर : जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची संवाद साधताना धनंजय येडगे.
