पुणे

माळेगावच्या नगरसेविकेचे जातप्रमाणपत्र ठरले अवैध

माळेगावच्या नगरसेविकेचे जातप्रमाणपत्र ठरले अवैध
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माळेगाव, ता. ६ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायतीतील प्रभाग क्रमांक ३ मधील नगरसेविका सय्यद रेशमा शकील यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी याबाबत आदेश जारी केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती पुणे यांनी रेशमा शकील सय्यद यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियमातील तरतुदीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक ३ मधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यासाठी राखीव असलेली जागा आता रिक्त घोषित करण्यात आली आहे.
याबाबत नगरसेविका सय्यद यांच्याशी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मोबाइलद्वारे संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

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