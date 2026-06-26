पुणे

निधन बातमी

निधन बातमी
Published on

PNE26W30178
मल्लव्वा पोगूल
सोलापूर : भवानी पेठ येथील रहिवासी मल्लव्वा राजया पोगूल (वय ९२) यांचे शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी १० वाजता निधन झाले. त्यांच्या पश्चात ६ मुली, २ मुले व नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांची अंत्ययात्रा शनिवारी (ता. २७) सकाळी १० वाजता राहत्या घरातून निघणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mallavva Pogul death news
Solapur resident obituary
Bhavani Peth locals
famous personalities of Solapur
Mallavva Pogul family legacy
traditional funeral rites in Maharashtra
highlighting local traditions
remembering great lives in Solapur
community mourning in Solapur
life story of Mallavva Pogul
elderly role models in India
importance of family in grieving
understanding local Marathi culture
honoring our elders
celebration of life in Maharashtra
मल्लव्वा पोगूल निधनाची माहिती
सोलापूर रहिवासी म्हणून मल्लव्वाचा आदर
भवानी पेठ येथील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व
त्यांच्या कौटुंबिक वारसांचा गौरव
मराठी परंपरेतील अंत्ययात्रा
सोलापूरची शोकसंवेदना
प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांची गोष्ट
सोलापूरच्या महान व्यक्तींची आठवण
वृद्धांचा आदर करणारे नायक
आपल्या वृद्धांचा समजून घेणे
सोलापूरमधील अंत्यसंस्कार परंपरा
आपल्या परंपरेचे महत्त्व
सोलापूरची प्रेरणादायक कथा