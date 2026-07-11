Pune: पवनमावळात भातलावणीच्या कामाला वेग

सोमाटणे: गेल्या आठवडाभर झालेल्या संततधार आणि मुसळधार पावसानंतर शुक्रवारी (ता. १०) पावसाने उघडीप दिल्याने पवनमावळातील भातलावणीच्या कामांना वेग आला आहे. दरम्यान, परिसरातील चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत समाधानाचे वातावरण आहे..गेल्या आठ दिवसांपासून मावळ तालुक्यात संततधार पाऊस सुरू होता. त्यानंतर सलग दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अवघ्या ४८ तासांत पवनमावळातील कासारसाई, आढले, पुसाणे आणि मळवंडी ही चारही धरणे शंभर टक्के भरून ओव्हरफ्लो झाली. तर पवना धरणही पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या मार्गावर आहे..Pune: मोशीत बचाव कार्यासाठी अत्याधुनिक यंत्राची मदत; ‘एनडीआरएफ’कडून शर्थीचे प्रयत्न; आठ जणांचा शोध सुरू.धरणांमध्ये वर्षभर पुरेल इतका पाणीसाठा झाल्याने शेतकऱ्यांसह नागरिकांमध्ये दिलास्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बुधवारी (ता. ८) पावसाचा जोर कमी झाला आणि गुरुवारी (ता. ९) पूर्ण उघडीप मिळाली. त्यानंतर शुक्रवारी कडक ऊन पडल्याने भातलावणीच्या कामांना गती मिळाली. शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर शेतात उतरल्याने पवनमावळातील शेती परिसर पुन्हा गजबजला आहे..भातलावणीच्या हंगामामुळे डोंगरदऱ्यांतील आदिवासी मजुरांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मजुरीसोबत पारंपरिक पद्धतीने सकस भोजन व खुराक देण्याची प्रथा आजही कायम असल्याने मजुरांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. त्यामुळे भातलावणीचा हा हंगाम त्यांच्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने ‘दिवाळी’ ठरत असल्याचे चित्र पवनमावळात पाहायला मिळत आहे..Premium|Portfolio Rebalancing : व्हॅल्यू स्टॉक्स, संयम आणि योग्य वेळ; यशस्वी गुंतवणुकीची खरी गुरुकिल्ली.यंदा एल निनोचा परिणाम होण्याचा धोका आहे. त्यातच पावसाचे आमगन लांबले. अशावेळी शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते, मात्र आता ते दूर झाले आहे."पवनमावळात समाधनकारक पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंता कमी झाल्या असून पावसाने शेताचे नुकसान न झालेल्या शेतकऱ्यामध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान झाले आहे, त्यांना वेळेत मदत मिळणार का, हीच चिंता कायम आहे."- बाळासाहेब केदारी, शेतकरी, कुसगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.