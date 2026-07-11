पुणे

Pune: पवनमावळात भातलावणीच्या कामाला वेग

Students Struggle Through Muddy Road to Reach School: हिंगोली जिल्ह्यातील माळसेलू येथे जिल्हा परिषद शाळेकडे जाणारा रस्ता चिखलमय झाल्याने विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शाळेत जावे लागत आहे.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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सोमाटणे: गेल्या आठवडाभर झालेल्या संततधार आणि मुसळधार पावसानंतर शुक्रवारी (ता. १०) पावसाने उघडीप दिल्याने पवनमावळातील भातलावणीच्या कामांना वेग आला आहे. दरम्यान, परिसरातील चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत समाधानाचे वातावरण आहे.

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