मलठण शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी उद्योजक नवनाथ वाव्हळ
कवठे येमाई, ता. ४ : मलठण (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी उद्योजक नवनाथ महादू वाव्हळ, तर उपाध्यक्षपदी दीपाली विशाल दंडवते यांची एकमताने निवड करण्यात आली. सागर दंडवते यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत पालक व समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत ही निवड प्रक्रिया पार पडली.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, या उद्दिष्टांसाठी कटिबद्ध राहण्याचा निर्धार नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर नवनाथ वाव्हळ यांनी शाळेच्या सोयी सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, विविध शैक्षणिक उपक्रमांना चालना देणे तसेच पालक-शिक्षक संवाद अधिक प्रभावी करण्यावर भर देणार असून मागील दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या शाळेतील विकासकामांना सर्वांच्या सहकार्याने आणखी गती देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. मलठण येथील जिल्हा परिषद शाळा ही एक ‘आदर्श शाळा’ बनविण्याची खूणगाठ मनाशी बांधली असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपाध्यक्षा दीपाली दंडवते यांनीही विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत समिती सदस्यांच्या सहकार्याने सकारात्मक आणि विधायक काम करण्याची ग्वाही दिली.
निवडीनंतर सरपंच माधुरी थोरात, माजी सरपंच शशिकांत वाव्हळ, उद्योजक सागर दंडवते, माजी उपसरपंच रामचंद्र गायकवाड, विस्तार अधिकारी बाळासाहेब गावडे, संदीप गायकवाड, विनोद कदम, सुदाम गायकवाड, नानासाहेब फुलसुंदर, केंद्र प्रमुख शांताराम पवार, मुख्याध्यापक पाटीलबुवा मिडगुले आदींनी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
