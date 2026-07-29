पुणे

Shirur Dalit Family Assault: मुलांच्या किरकोळ वादातून मलठणमध्ये दलित कुटुंबावर हल्ला; जातीवाचक शिवीगाळ, मारहाण प्रकरणी ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल

मुलांच्या किरकोळ वादातून मलठणमध्ये सोनवणे कुटुंबावर टोळक्याचा हल्ला; जातीवाचक शिवीगाळ, कुऱ्हाडीच्या दांड्याने मारहाण, व्यवसाय न करण्याची धमकी
malthan shirur pune family assault after children dispute sc st atrocity act case prem bhaskar sonawane santosh gurav sachin gurav ravindra bhosale shirur police

malthan shirur pune family assault after children dispute sc st atrocity act case prem bhaskar sonawane santosh gurav sachin gurav ravindra bhosale shirur police

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
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शिरूर : मुलांच्या झालेल्या वादावादीचे पर्यावसान पाच ते सातजणांच्या टोळक्याने एका कुटूंबाला मारहाण करण्यात झाले. मलठण (ता. शिरूर) येथे नऊ जुलैला झालेल्या या प्रकारानंतर शिरूर पोलिसांनी आज ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला.

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