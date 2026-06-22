पुणे

निवेदन

निवेदन
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मलवडीतील मारहाणीचा
परिचर कर्मचाऱ्यांकडून निषेध

सातारा, ता. २२ : मलवडी (ता. माण) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना झालेली मारहाणीची घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद परिचर कर्मचारी संघटनेने आज जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले यांची भेट घेऊन या प्रकरणातील संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.

यावेळी रामचंद्र सपकाळ, महेश गुरव, विनोद ननावरे, संजय जाधव, शशिकांत चव्हाण, अब्दुल मुल्ला, संजय बर्गे, अजित पवार, सुमीत पिसाळ, प्रकाश मोरे, राजश्री चिखले, वसावे, वनिता साबळे, सनी लोहरा आदी उपस्थित होते. दरम्यान, या प्रकरणातील संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहे. आगामी काळात अशा घटना कदापिही खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा राजू भोसले यांनी दिला.
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सातारा : राजू भोसले यांना निवेदन देताना रामचंद्र सपकाळ, महेश गुरव, विनोद ननावरे, संजय जाधव, शशिकांत चव्हाण, अब्दुल मुल्ला, संजय बर्गे, अजित पवार व इतर.

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