Pune Crime : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या नावाने पैसे मागणाऱ्याला अटक

पुणे - पुणे महापालिकेत कार्यरत असणाऱ्या एका उपायुक्तांचा पुतण्या असल्याचे सांगून, तुमचे मिळकतकर विभागात अडलेले काम करून देतो अशी बतावणी करून तब्बल सहा लाख रुपये उकळणाऱ्याला महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांनी पकडले. त्याच्यावर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, त्यास अटक झाली. विजेंद्र पवार असे या संशयिताचे नाव असून, तो एका माजी जिल्हाधिकाऱ्याचा मुलगा असल्याचे तपासात समोर आले आहे. सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी संतोष नाईक यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. .विजेंद्र पवार याने महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांचा आपण पुतण्या असल्याची बतावणी केली. मिळकतकराची थकबाकी कमी करून देण्यासाठी दिशांत ताटे या तरुणाकडून तब्बल सहा लाख रुपये घेतले. पण तो काम करून देत नसल्याने ताटे याने यासंदर्भात मिळकतकर विभागात चौकशी केली..रवी पवार यांचा विजेंद्र पवार हा पुतण्या नसल्याचे यातून समोर आल्याने ताटे याने याची तक्रार केली. विजेंद्र पवार हा गुरुवारी (ता. १६) महापालिका भवनात आलेला असताना सुरक्षा रक्षकांनी त्याला ओळखून पकडले. त्यानंतर त्याला शिवाजीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आयुक्तांना पाठवलेल्या मेसेजमध्ये पवारचे नावकाही दिवसांपूर्वी अधीक्षक अभियंता असित जाधव यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना त्यांच्या बदली रद्द करण्यासंदर्भात मेसेज केला होता. त्यामध्ये जाधव यांनी माझा हितचिंतक असलेला विजेंद्र पवार असा उल्लेख केला होता. तसेच त्यात आर्थिक देवाणघेवाणीचाही उल्लेख होता. त्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी जाधव यांना तडकाफडकी निलंबित केले होते. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जाधव यांनी उल्लेख केलेला हाच तो विजेंद्र पवार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.