पुणे - पीडित महिलेचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ, फोटो समाज माध्यमावर प्रसारित करणा-या आरोपीला सहकारनगर पोलिसांनी दुस–या जिल्हयात शोध घेत त्याच्या मुसक्या आवळल्या. याबाबत पीडित महिलेने २ जुलै रोजी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. विक्रम चंद्रकांत बुटीया (वय-३८, रा. मु.पो. जमखंडी, जि. बागलकोट, कर्नाटक) असे आरोपीचे नाव आहे व तो व्यवसायाने चालक आहे..फिर्यादी महिला व आरोपी बुटीया यांच्यामध्ये वाद झाल्याने बुटीया याने महिलेचे आक्षेपार्ह फोटो व व्हिडिओ समाजमाध्यमावर टाकून शहरातून जुलैमध्ये पलायन केले होते. तो सतत आक्षेपार्ह फोटा व व्हिडिओ प्रसारित करीत होता. त्यामुळे फिर्यादी या ताणतणावात गेल्या होत्या व तिची मानसिकता आत्महत्या करण्याइतपत पोचली होती. ही माहिती मिळाल्यावर तिची भरोसा सेल येथे त्यांची समजूत काढली व आत्महत्येपासून परावृत्त केले. दरम्यान आरोपी सतत पत्ता बदलत होता..आरोपी हा कर्नाटक येथे असल्याचे समजल्यावर सहकारनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिस अंमलदार अमोल पवार व किरण कांबळे हे आरोपीचा शोध घेण्यासाठी कर्नाटक राज्यात गेले असताना पोलिस अंमलदार सागर सुतकर यांना आरोपी हा गोवा मापसा या दिशेने ट्रक घेवुन गेल्याची गोपनीय माहिती त्यांना मिळाली..या आरोपीचा माग काढत ते गोवा मापसा येथे शोध घेतला असता त्यावेळी तो तेथून महाराष्ट्राचे दिशेने गेल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी आरोपीचा पाठलाग करीत त्याला सिंधुदुर्ग जिल्हातील बांदा तालुका या परीसरातील आनंदी हॉटेल येथून ताब्यात घेतले..ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विठ्ठल पवार, गुन्हे निरीक्षक सुरेखा चव्हाण यांच्या सूचनेप्रमाणे तपास पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर पाटील, सहायक उपनिरीक्षक बापू खुटवड, दशरथ मोहिते, अंमलदार अमोल पवार, किरण कांबळे, निखिल राजीवडे, सागर सुतकर, महादेव नाळे, रवींद्र कदम, महिला पोलिस अंमलदार जयश्री शेळके, प्रज्ञा नावडकर यांनी केली..