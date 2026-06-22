Pune Crime : घोरपडीच्या अवयवांची तस्करी करणारा गजाआड

पुणे - पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात वन्यजीवांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी आलेल्या एका तस्कराला पुणे वनविभागाच्या पथकाने सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून ‘हत्ता जोडी’ (घोरपडीचे सुकवलेले गुप्तांत) जप्त करण्यात आले असून, या प्रकरणी मल्हार लाला लोखंडे याच्याविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वनविभागाने दिलेल्या माहितीनूसार, पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात वन्यप्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी होणार असल्याची गुप्त माहिती पुणे वनपरिक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे वनविभागाच्या पथकाने या भागात पाळत ठेवून सापळा रचला. संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या मल्हार लोखंडे याला पथकाने ताब्यात घेतले..त्याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडे घोरपडीचे सुकविलेले गुप्तांत अर्थात ‘हत्ता जोडी’ आढळून आली. अधिकाऱ्यांनी हा मुद्देमाल जप्त करून आरोपीला अटक केली. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची वनकोठडी सुनावली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..ही कारवाई वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस आणि सहाय्यक वनसंरक्षक विशाल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी नंदकुमार पाटील यांच्या पथकाने केली. वन्यजीव तस्करी किंवा प्राण्यांसंदर्भातील कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यांविषयी माहिती असल्यास नागरिकांनी वनविभागाच्या १९२६ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पुणे वनविभागाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.