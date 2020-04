घराजवळील कट्टयावर बसलेल्या व्यक्तीला भरधाव कारने उडविले

पुणे : घराजवळील कट्टयावर बसलेल्या एका व्यक्तीला भरधाव कारने उडविले. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने नागरिकाचा मृत्यु झाला. ही घटना सोमवारी सकाळी दहा वाजया मुंढवा परिसरातील घोरपडी येथे घडली. चालकाने शहरात सुरू असलेल्या संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन करीत हा अपघात केल्याचे उघड झाले आहे. गोपी अरीफ स्वामी (वय ५२, रा. गणपती चौक, आगलावी चाळ, घोरपडी) असे या अपघातात मृत्यु झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी बेनी अरीफ स्वामी (वय ४५) यांनी मुंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी बेनी स्वामी यांचे भाऊ गोपी स्वामी हे सोमवारी सकाळी १० वाजता त्यांच्या घराशेजारी असलेल्या कट्टयावर बसले होते. त्यावेळी भरधाव आलेल्या कारने त्यांना गोपी यांना जोरदार धडक दिली. त्यामध्ये गोपी हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर कारचालकाने अपघातग्रस्तास व्यक्तीला रुग्णालयात न नेता तेथून पळ काढला. या प्रकरणाचा तपास सहायक निरीक्षक मनिष पाटील करीत आहेत.

Web Title: The man dead in car accident in pune