Pune Airport Incident: बायकोशी भांडण झालं अन् तरुणाने थेट हवाई दलाच्या भिंतीवरून उडी मारली; पुढे जे घडलं ते धक्कादायक होतं!

पुणे : पत्नीशी झालेल्या तीव्र वादानंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात एका २५ वर्षीय युवकाने भारतीय हवाई दलाच्या लोहेगाव विमानतळाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केला. भिंतीवरून उडी मारल्यानंतर त्याच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आणि सुरक्षा दलांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतले. ही धक्कादायक घटना २२ जानेवारी रोजी दुपारी घडली असून, युवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..येरवडा परिसरातील फुले नगर येथील रहिवासी असलेल्या युवकाने नाव आहे. घरगुती वादातून निर्माण झालेल्या भावनिक आघातामुळे तो घराबाहेर पडला आणि धावत जाऊन लोहेगाव येथील हवाई दलाच्या कंपाऊंडच्या सीमा भिंतीपर्यंत पोहोचला. तेथून उडी मारताच त्याचा पाय मोडला आणि तो जमिनीवर पडला..हवाई दलाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्वरित त्याला अटक केली. घटनेची माहिती मिळताच विमानतळ पोलिस ठाण्यात भारतीय हवाई दलाच्या एका कनिष्ठ वॉरंट अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तातडीने एफआयआर नोंदवला..Mumbai Pune Expressway Traffic Jam : दुसऱ्याही दिवशी 'जाम'! द्रुतगती मार्गावर बोर घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.पत्नीशी घरगुती वादप्राथमिक तपासात समोर आले की, जाधव यांचा पत्नीशी घरगुती वाद झाला होता. या वादामुळे ते भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ होऊन पळून गेले होते. पळताना त्यांना हवाई दलाच्या कंपाऊंडची भिंत दिसली आणि त्यांनी तेथून उडी मारण्याचा निर्णय घेतला.मात्र, ही भिंत प्रतिबंधित क्षेत्राची सीमा असल्याने त्यांचा ही कृती गुन्हेगारी अतिक्रमणाच्या श्रेणीत येते. तपासादरम्यान जाधव यांच्या डाव्या पायाला मोठी दुखापत झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना तात्काळ लोहेगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करणे पूर्णपणे बेकायदेशीरविमानतळ पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद जाधव यांनी सांगितले की, ही घटना दुपारी घडली. प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, अशा प्रकारच्या कृतीमुळे सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. घटनेच्या तातडीने दखल घेत हवाई दलाचे अधिकारी आणि इतर सुरक्षा एजन्सींनी संयुक्त तपास केला. तपासात काहीही संशयास्पद आढळले नाही. ही घटना केवळ घरगुती वादातून उद्भवलेली असून, त्यात कोणत्याही दहशतवादी किंवा इतर गंभीर हेतूचा समावेश नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Pune : लग्नात ५० तोळे सोनं, नंतर ३५ लाख रोकड दिली, मुलगा हवा म्हणून गर्भपात करायला लावला; इंजिनिअर विवाहितेनं संपवलं जीवन.