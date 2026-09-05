Pune News : विद्यानंद बापटांना मारहाण करणाऱ्याला न्यायालयीन कोठडी

पुणे - गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांना मारहाण, शिवीगाळ करून धमकावल्याप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपीस न्यायालयाने शनिवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे आरोपीची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे..संतोष शंकर चव्हाण (वय ३२, रा. हनुमाननगर, राऊतवाडी, कोथरूड) असे मारहाण करणाऱ्याचे नाव आहे. टिळक रस्त्यावरील महाराष्ट्र मंडळाजवळील महेश नागरी सहकारी बँकेसमोर गुरुवारी (ता. ३) सकाळी बाराच्या सुमारास ही घटना घडली होती. विद्यानंद सुहास बापट (वय-३७, रा. नारायण पेठ) यांनी याबाबत विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. बापट हे कामानिमित्त जात असताना चव्हाण याने त्यांना मारहाण केल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. या घटनेत बापट यांच्या वाहनाचे तसेच कपड्यांचे नुकसान झाल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले..चव्हाणच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला शनिवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपासासाठी आरोपीच्या पोलिस कोठडीत आणखी तीन दिवसांची वाढ करावी, अशी मागणी पोलिसांनी केली. मात्र, आरोपीचे वकील ॲड. खेताराम सोलंकी आणि ॲड. हेमंत भांड पाटील यांनी त्यास विरोध केला..तपास पूर्ण झाला असून, आरोपीच्या पोलिस कोठडीची आता आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. दरम्यान, बचाव पक्षाने बापट यांनी गणेशोत्सव आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत केलेल्या विविध विधानांचे दाखलेही न्यायालयासमोर सादर केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चव्हाण याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.