पुणे

Pune News : विद्यानंद बापटांना मारहाण करणाऱ्याला न्यायालयीन कोठडी

गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांना मारहाण, शिवीगाळ करून धमकावल्याप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपीस न्यायालयाने शनिवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
santosh chavan beating to vidyanand bapat

santosh chavan beating to vidyanand bapat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांना मारहाण, शिवीगाळ करून धमकावल्याप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपीस न्यायालयाने शनिवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे आरोपीची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Beating
Celebration
Ganeshotsav
Noise Pollution
Dahihandi Festival
arrest in assault case
Marathi News Esakal
www.esakal.com