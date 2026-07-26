पुणे

Gold Jewellery Insurance Claim : चोरीला गेलेल्या सोन्याच्या दागिन्याचा मिळाला ₹3.97 लाखांचा विमा; मंचरमधील ग्राहकाला मोठा दिलासा

मंचर येथील कुलस्वामी ज्वेलर्समधून खरेदी केलेल्या सोन्याच्या साखळीची चोरी झाल्यानंतर ग्राहक राहुल लाड यांना ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून ₹3.97 लाखांचा विमा परतावा मंजूर झाला. या घटनेमुळे मोफत दागिने विमा योजनेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
Manchar Ambegaon customer receives Rs 3.97 lakh insurance claim after gold chain theft through Kulswami Jewellers free jewellery insurance

Manchar Ambegaon customer receives Rs 3.97 lakh insurance claim after gold chain theft through Kulswami Jewellers free jewellery insurance

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : सोन्याचेदागिन्यांच्या खरेदीसोबत दिल्या जाणाऱ्या मोफत विमा सुविधेचा ग्राहकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो, याचे उदाहरण मंचर येथील कुलस्वामी ज्वेलर्सने पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. कुलस्वामी ज्वेलर्सचे ग्राहक राहुल लाड यांच्या अडीच तोळ्यांच्या सोन्याच्या साखळीची चोरी झाल्यानंतर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून सुमारे ३ लाख ९७ हजार १०० रुपयांचा विमा परतावा मंजूर झाला. यानिमित्त कुलस्वामी ज्वेलर्सचे संचालक अमोल लोळगे यांचा व्यापारी महासंघाच्या वतीने उद्योजक अजय घुले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

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