Gold Jewellery Insurance Claim : चोरीला गेलेल्या सोन्याच्या दागिन्याचा मिळाला ₹3.97 लाखांचा विमा; मंचरमधील ग्राहकाला मोठा दिलासा

मंचर : सोन्याचेदागिन्यांच्या खरेदीसोबत दिल्या जाणाऱ्या मोफत विमा सुविधेचा ग्राहकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो, याचे उदाहरण मंचर येथील कुलस्वामी ज्वेलर्सने पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. कुलस्वामी ज्वेलर्सचे ग्राहक राहुल लाड यांच्या अडीच तोळ्यांच्या सोन्याच्या साखळीची चोरी झाल्यानंतर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून सुमारे ३ लाख ९७ हजार १०० रुपयांचा विमा परतावा मंजूर झाला. यानिमित्त कुलस्वामी ज्वेलर्सचे संचालक अमोल लोळगे यांचा व्यापारी महासंघाच्या वतीने उद्योजक अजय घुले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..राहुल लाड यांनी तुळशीबाग येथील कुलस्वामी ज्वेलर्स शाखेतून सोन्याची साखळी खरेदी केली होती. खरेदीवेळी देण्यात आलेल्या मोफत दागिने विमा योजनेचा लाभ त्यांना मिळाला. चोरीची तक्रार, आवश्यक कागदपत्रे आणि विमा प्रक्रियेची पूर्तता झाल्यानंतर विमा कंपनीने नुकसानभरपाई मंजूर केली. त्यानंतर विम्याचा धनादेश राहुल लाड यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला..यावेळी अमोल लोळगे म्हणाले, "ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, यासाठी बीआयएस हॉलमार्क, एचयूआयडी क्रमांक, जीएसटीचे पक्के बिल आणि मोफत दागिने विमा अशा सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत.".वीस वर्षांपूर्वी कैलासशेठ लोळगे यांनी सुरू केलेला व्यवसाय आज अमोल लोळगे व योगेश लोळगे यशस्वीपणे पुढे नेत आहेत. आतापर्यंत चोरी झालेल्या दागिन्यांबाबत सात ते आठ ग्राहकांना विमा परतावा मिळवून देण्यात कुलस्वामी ज्वेलर्सने यश मिळविले आहे.."दागिन्यांच्या चोरीच्या घटना वाढत असताना प्रत्येक ग्राहकाने विमा संरक्षण असलेले दागिने खरेदी करण्याला प्राधान्य द्यावे. विमा सुविधा ही केवळ अतिरिक्त सेवा नसून ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आहे. कुलस्वामी ज्वेलर्सने ग्राहकाभिमुख उपक्रमातून विश्वासार्हतेचा आदर्श निर्माण केला आहे." अजय घुले उद्योजक मंचर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.