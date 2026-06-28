Pune: मंचर येथे आवटे महाविद्यालयासमोरील ओढ्याला गटारीचे स्वरूप; दुर्गंधीमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

मंचर: येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयासमोरून वाहणाऱ्या नैसर्गिक ओढ्याला गटारीचे स्वरूप आले असून परिसरात दुर्गंधी आणि डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयात ये-जा करणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि पालकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे..अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयात आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यातील सुमारे दोन हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही मोठी वर्दळ आहे. मात्र, महाविद्यालयासमोरील ओढ्यात मंचर नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सांडपाणी उघड्यावर सोडण्यात येत असल्याने या परिसरात गंभीर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाली आहे..पुणे जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन मिंडे यांनी याबाबत मंचर नगरपंचायतीकडे निवेदन देऊन ओढ्यात सोडले जाणारे सांडपाणी अन्य ठिकाणी वळविण्याची मागणी केली आहे. वाढते प्रदूषण महाविद्यालय आणि परिसरासाठी धोकादायक ठरत असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे..नैसर्गिक ओढ्यात ड्रेनेजचे पाणी सोडण्याऐवजी ओढ्यालगत बंदिस्त गटार उभारून सांडपाणी शहरापासून दूर नेऊन त्यावर प्रक्रिया करण्यात यावी. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालय परिसरातील दुर्गंधी दूर होण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणाचेही संवर्धन होईल, अशी मागणी अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालय माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश भोर यांनी केली आहे..मात्र, याबाबत यापूर्वीही नगरपंचायतीकडे मागणी करूनही आजपर्यंत कोणतीही लेखी प्रतिक्रिया अथवा कार्यवाही झालेली नसल्याची खंत नितीन मिंडे यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे."ओढ्यातून वाहणाऱ्या सांडपाण्याविषयी तक्रार प्राप्त झाली आहे.त्या दृष्टीने तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना हाती घेतल्या जातील."-लक्ष्मन थोरात,उपनगराध्यक्ष मंचर नगरपंचायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.