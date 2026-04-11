Manchar Bhairavnath Yatra: मंचर येथील श्री भैरवनाथ महाराज यात्रेत मानाचा हार घालण्याचा मान उद्योजक सोमनाथ थोरात यांना; १ लाख ५५ हजार ५५५ रुपयांची सर्वाधिक बोली

मंचर : मंचर, शेवाळवाडी व निघोटवाडी या गावांचे ग्रामदैवत असलेल्या कुलदैवत श्री भैरवनाथ महाराजांच्या यात्रेनिमित्त मानाचा हार घालण्याचा बहुमान उद्योजक सोमनाथ दगडू थोरात यांना मिळाला. त्यांनी सर्वाधिक १ लाख ५५ हजार ५५५ रुपयांची बोली लावत हा मान पटकावला..येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शुक्रवारी (ता.१०) देवाला हार अर्पण करण्यासाठी पारंपरिक बोली लावण्यात आली. नगरसेवक वसंतराव बाणखेले व सुरेश निघोट यांनी आवाहन केल्यानंतर बोली ५० हजार रुपयांपासून सुरू झाली. उर्मिला मोरडे, बाळासाहेब बांगर यांच्यासह एकूण १४ जणांनी बोली प्रक्रियेत सहभाग घेतला..नगराध्यक्षा राजश्री गांजाळे, उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात, यात्रा समितीचे अध्यक्ष दत्ता थोरात, लाला बँकेचे अध्यक्ष युवराज बाणखेले,प्रवीण मोरडे, मंगेश बाणखेले यांच्या हस्ते सोमनाथ थोरात यांचा फेटा बांधून सन्मान करण्यात आला. यावेळी राजा बाबू थोरात,जे.के.थोरात यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.त्यानंतर भंडाऱ्याची उधळण करीत सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली..दरम्यान, शाहीर रामदास गुंड तुरेवाले व शाहीर ठकसेन शिंदे कलगीवाले यांच्यात झालेल्या कलगीतुऱ्याच्या सामन्याने यात्रेला रंगत आली. हा सामना पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.