मंचरजवळ अपघातात चार जण जखमी
मंचर, ता. २ : पुणे- नाशिक जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर येथे शुक्रवारी (ता. २) सकाळी एसटी बसची प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाला धडक बसली. या अपघातात रिक्षा चालकासह चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जखमींवर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
नारायणगाव एसटी आगाराची बस (क्र. एम.एच. १४ एम.एच. ४४२१) नारायणगावहून पुण्याकडे चालक पोपट गोरख झंजड घेऊन जात होते. त्यावेळी मंचर शहराच्या दक्षिण दिशेला मोरडे कॅडबरी कंपनीसमोर विरुद्ध दिशेने मोटार ओव्हरटेक करत आली. त्या मोटारीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात बस झंजड यांनी स्त्याच्या उजव्या बाजूला वळवली. या वेळी समोरून आलेल्या प्रवासी रिक्षाला क्र. (एम.एस. १६ ए.बी. ५४२९) बसची जोरात धडक बसली. या अपघातात रिक्षा चालक दीपक किसन येलभर (वय ५०), प्रवासी रंजना दीपक शिंदे (वय ४५, रा. अवसरी खुर्द), दीक्षा दीपक येलभर (वय २१), किरण दत्तात्रेय विरणक (वय ५०, सर्व रा. अवसरी बुद्रुक, ता. आंबेगाव)हे चौघे जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी तातडीने मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.
मंचर आगार व्यवस्थापक वसंत अरगडे, वाहतूक नियंत्रक सलील सय्यद व सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक जनार्दन शिंगाळे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पंचनामा केला. या घटनेची नोंद मंचर पोलिस ठाण्यात केली आहे. मंचर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलिस नाईक नंदकुमार अढारी यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.