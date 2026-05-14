पुणे

मंचर बसस्थानकात अनोळखी मृतदेह

मंचर, ता. १४ : मंचर (ता. आंबेगाव) एसटी बसस्थानक परिसरात एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह बुधवारी (ता. १३) आढळून आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती बसस्थानक परिसरात बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. स्थानिक नागरिक व पोलिसांच्या मदतीने त्यांना तातडीने उपचारासाठी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीचे वय अंदाजे ५५ ते ६० वर्षे असून, उंची सुमारे पाच फूट आहे. अंगाने सडपातळ, रंग काळासावळा, कपाळ उभट व नाक सरळ आहे. निळसर रंगाचा चेक्सचा हाफ बाह्यांचा शर्ट व निळ्या रंगाची पॅन्ट परिधान केली आहे, अशी त्यांची ओळख पटविणारी वैशिष्ट्ये आहेत.
ओळख पटविण्यासाठी मंचर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ (मो.क्र. ९४२२४ ३२५५५) यांच्याशी संपर्क साधावा.

