Manchar Crime : मंचरमध्ये तरुणीला कालव्यात ढकलण्याची धक्कादायक घटना; आरोपी तरुण अटकेत, एनडीआरएफकडून तीव्र शोधमोहीम

मंचर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या मंचर बाह्य वळणाजवळ रविवारी (ता. १४) सायंकाळी घडलेल्या धक्कादायक घटनेत एका तरुणाने तरुणीला हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण) उजव्या कालव्यात ढकलल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर संबंधित तरुणानेही कालव्यात उडी घेतली. स्थानिक तरुणांनी धाडस दाखवत पाण्यातून बाहेर काढले, मात्र स्वप्नाली पोपट भांगरे (वय २०, सध्या रा. मंचर, मूळ रा. कोतूळ, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) ही तरुणी रात्री उशिरापर्यंत बेपत्ता होती..पनिघोटवाडीचे सरपंच नवनाथ निघोट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निघोटवाडी हद्दीतील एका बांधकामस्थळी काम करणारी स्वप्नाली भांगरे ही काम आटोपल्यानंतर सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पुणे-नाशिक महामार्गालगत पायी जात होती. त्यावेळी रमेश कडाळे हा तरुण तेथे आला. त्याने संबंधित तरुणीला रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूस ओढत नेऊन उजव्या कालव्यावरील पुलाजवळून पाण्यात ढकलले. त्यानंतर त्याने स्वतःही कालव्यात उडी घेतली..हा प्रकार सरपंच नवनाथ निघोट यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तातडीने कुणाल निघोट, रोहित निघोट व समीर निघोट यांना मदतीसाठी बोलावले. तिघांनीही जीवाची पर्वा न करता कालव्यात उडी घेत रमेश कडाळे याला बाहेर काढले. त्यावेळी कडाळे याने विरोध करत दगडफेक केल्याचेही सांगण्यात आले. त्यानंतर त्याला मंचर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..दरम्यान, स्वप्नाली भांगरे हिचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक तरुणांनी कालव्यात उतरून शोधमोहीम राबविली. ड्रोनच्या साह्यानेही परिसराची पाहणी करण्यात आली. मात्र रात्री साडेनऊपर्यंत तिचा शोध लागला नव्हता. पोलिसांनी कालव्यातील पाणी बंद करण्याची कार्यवाही केली असून, शोधकार्यासाठी एनडीआरएफला पाचारण करण्यात आले आहे. संबंधित तरुणाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..दृष्टीक्षेपमंचर बाह्य वळणाजवळील धक्कादायक घटनातरुणीला कालव्यात ढकलल्याचा आरोपतरुणानेही कालव्यात उडी घेतलीस्थानिक तरुणांनी दाखविले धाडस; आरोपीला वाचवून पोलिसांच्या ताब्यात दिलेबेपत्ता तरुणीचा शोध सुरू; एनडीआरएफला पाचारणकालव्याचे पाणी बंद करून शोधमोहीम तीव्र करण्यात आली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.