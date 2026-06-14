पुणे

Manchar Crime : मंचरमध्ये तरुणीला कालव्यात ढकलण्याची धक्कादायक घटना; आरोपी तरुण अटकेत, एनडीआरएफकडून तीव्र शोधमोहीम

मंचरजवळील कालव्यात तरुणीला ढकलल्याची संतापजनक घटना; आरोपी तरुण नागरिकांच्या धाडसाने बचावला, पोलिसांच्या ताब्यात चौकशी सुरू
High Risk Canal Interception: Suspect Pushes 20-Year-Old Woman into Dimbhe Aqueduct

High Risk Canal Interception: Suspect Pushes 20-Year-Old Woman into Dimbhe Aqueduct

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या मंचर बाह्य वळणाजवळ रविवारी (ता. १४) सायंकाळी घडलेल्या धक्कादायक घटनेत एका तरुणाने तरुणीला हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण) उजव्या कालव्यात ढकलल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर संबंधित तरुणानेही कालव्यात उडी घेतली. स्थानिक तरुणांनी धाडस दाखवत पाण्यातून बाहेर काढले, मात्र स्वप्नाली पोपट भांगरे (वय २०, सध्या रा. मंचर, मूळ रा. कोतूळ, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) ही तरुणी रात्री उशिरापर्यंत बेपत्ता होती.

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