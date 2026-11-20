मंचर : मंचर नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत दुरुस्ती करावी, या मागणीसाठी मंगळवार (ता. १७) पासून सुरू असलेल्या ग्रामस्थांच्या उपोषणाची शुक्रवारी (ता. २०) सांगता झाली. मंचर नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी किरण मार्कंड यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून पुढील कार्यवाही करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले. यावेळी मंचर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज वाघमारे उपस्थित होते.प्रारूप विकास आराखड्यात काही नागरिक, शेतकरी व जमीनधारकांच्या मालमत्ता आणि जमिनींवर प्रस्तावित आरक्षणे टाकण्यात आल्याने संबंधित नागरिकांमध्ये नाराजी होती. या आराखड्यामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना न्याय मिळावा आणि आराखड्यात आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, या मागणीसाठी मंगळवार (ता.१७) पासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात अनेक ग्रामस्थ चक्री उपोषणात सहभागी झाले होते..या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता.३०) मुख्याधिकारी मार्कंड यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थ संजय थोरात, राजाराम बाणखेले, कामगार नेते ऍड बाळासाहेब बाणखेले, राजू इनामदार, कुणाल बाणखेले, अल्लू इनामदार,नवनाथ बाणखेले, विनोद घुले,मीरा बाणखेले, गणेश खानदेशे,सलीम इनामदार आदीआंदोलकांशी चर्चा केली. प्रारूप विकास आराखड्याबाबत नागरिकांच्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन पुढील वैधानिक प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले..नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून विकास आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. शहराचा सुनियोजित विकास करताना नागरिकांच्या मालमत्ता व हिताचे संरक्षण करण्याबाबत नगरपंचायत सकारात्मक भूमिका घेईल, असेही लेखी आश्वासनात नमूद करण्यात आले आहे.मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषणाची सांगता करण्यात आली, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.