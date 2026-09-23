पुणे

Manchar Ganeshotsav : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंचरमध्ये पोलिसांचा रूट मार्च

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंचर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मंचर पोलिस ठाण्याच्या वतीने बुधवारी (ता. २३) पोलिसांचा रूट मार्च काढण्यात आला.
manchar police route march

manchar police route march

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंचर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मंचर पोलिस ठाण्याच्या वतीने बुधवारी (ता. २३) पोलिसांचा रूट मार्च काढण्यात आला. या रूट मार्चमध्ये सहा पोलिस अधिकारी, १३० पोलिस अंमलदार आणि ३४ होमगार्ड सहभागी झाले होते.

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