ग्रामपंचायत खरेदी करणार व्हेंटिलेटर असलेली रुग्णवाहिका - डी के वळसे-पाटील

मंचर - मंचर ग्रामपंचायतीने कोविंड विषाणू पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सोयीसाठी वीस लाख रुपये खर्चाची व्हेंटिलेटर सह अत्याधुनिक सुविधा असलेली अॅम्ब्युलन्स खरेदी करण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. व्हेंटिलेटर असलेली रुग्णवाहिका खरेदी करणारी मंचर ग्रामपंचायत राज्यात पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे अशी माहिती सरपंच दत्ता गांजाळे यांनी दिली. ते म्हणाले "आंबेगाव खेड व जुन्नर तालुक्यात ट्वेंटी असलेली रुग्णवाहिका उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, गट विकास अधिकारी जालिंदर पठारे, व तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश ढेकळे यांच्याबरोबर चर्चा केली, त्यांनी रुग्णवाहिका घेण्यास मान्यता दिली आहे, माळूंगे पडवळ , लांडेवाडी किंवा पंचायत समितीचे आरोग्य अधिकारी सुचवतील त्याप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रा कडे सदर निधी वर्ग केला जाईल, मंचर ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला आहे, ग्रामपंचायतीमार्फत व्हेंटिलेटरची रुग्णवाहिका घेणारी राज्यातील मंचर ही पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. रुग्णवाहिकेचे व्यवस्थापन, डॉक्टर हे काम प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत होईल. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अग्निशामक दल किंवा रुग्णवाहिका यापैकी एक घेण्याचा निर्णय मंजूर रामप्रसाद यांनी यापूर्वीच केला होता. पण सद्यस्थितीत व्हेंटिलेटर रुग्णवाहिकेची गरज असल्या ने प्रथम रुग्णवाहिका घेतली आहे. मंचर शहरा सहआंबेगाव तालुक्यातील जनतेला या रुग्णवाहिकेचा फायदा होईल असे गांजाळे यांनी सांगितले

