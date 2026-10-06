मंचर बाजार समितीची ‘पेपरलेस’कडे वाटचाल

मंचर, ता. ६ : बदलत्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संपूर्ण कामकाज डिजिटल करण्यासाठी अत्याधुनिक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. शेतकरी, मापाडी, लेखा विभाग तसेच प्रशासकीय कामकाज एकात्मिक प्रणालीशी जोडण्यात आले असून, ‘पेपरलेस’ बाजार समितीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
बाजार समिती ‘पेपरलेस’ करण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर इग्निक्स सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ‘AgriX शेतकरी ॲप’ विकसित केले आहे, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात, उपसभापती सचिन पानसरे यांनी दिली.
नवीन प्रणालीद्वारे मालाची आवक, वजन, व्यवहार नोंदी, लेखा व्यवस्थापन, पत्रव्यवहार आणि विविध अहवाल संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यवहारांची माहिती तत्काळ उपलब्ध होऊन कामकाजात पारदर्शकता व अचूकता वाढणार आहे.
शेतकऱ्यांना मालाचे वजन, विक्रीचा तपशील, व्यवहाराची रक्कम व पूर्वीचे व्यवहार मोबाईलवर एका क्लिकवर पाहता येणार आहेत. तसेच बाजारभाव, हवामान, बाजार समितीच्या सूचना, कृषी विषयक माहिती व शासनाच्या योजनांची माहितीही उपलब्ध होणार आहे.
शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी ॲपद्वारे KYC करून ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, कागदपत्रांसाठी बाजार समितीत येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. दरम्यान, पावत्या, देयके, उत्पन्न-खर्च, बँक व्यवहार, खातेवही व लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक माहितीही डिजिटल पद्धतीने तयार होत आहे. त्यामुळे ‘डिजिटल व्यवहार, पारदर्शक प्रशासन आणि सक्षम शेतकरी’ या उद्देशाने बाजार समितीने आधुनिकतेकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, असे बाजार समितीचे सचिव सचिन बोऱ्हाडे यांनी सांगितले.
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