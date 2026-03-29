Manchar Tax Dues: मंचर नगरपंचायतीची ४.८४ कोटींची कर थकबाकी; घरपट्टी–पाणीपट्टी न भरल्यास जप्ती व लिलावाची कारवाई

मंचर : मंचर नगरपंचायतीच्या हद्दीतील मालमत्ता कर (घरपट्टी), पाणीपट्टी तसेच इतर करांची ४ कोटी ८४ लाख रुपये थकबाकी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे थकबाकीदार नागरिकांनी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा राजश्री गांजाळे व उपनगराध्यक्ष संदीप थोरात यांनी केले..नगरपंचायतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, अनेक नागरिकांकडून अद्याप कर भरणा झालेला नसून त्यामुळे नगरपंचायतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सेवा आणि विकासकामे सुरळीत ठेवण्यासाठी कर वसुली अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..निर्धारित मुदतीत कर न भरल्यास संबंधित थकबाकीदारांवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम १५२ व १५६ नुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये मालमत्ता जप्ती तसेच लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असा इशारा मंचर नगरपंचायतिचे मुख्य अधिकारी अंबादास गरकळ यांनी दिला आहे..दरम्यान, नगरपंचायतीकडून थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून नागरिकांनी कोणतीही कारवाई टाळण्यासाठी तात्काळ कर भरणा करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..कर वसुलीची सद्यस्थिती :मालमत्ता कर (घरपट्टी)* एकूण मागणी : ₹७,८४,१९,३१८* वसुली : ₹४,१७,२३,५११* थकबाकी : ₹३,६६,९५,८६७पाणीपट्टी* एकूण मागणी : ₹१,५६,६४,९७३* वसुली : ₹३६,८२,२८१* थकबाकी : ₹१,१८,८२,६९२दृष्टिक्षेप :* घरपट्टी थकबाकी ₹३.६६कोटींवर* पाणीपट्टी थकबाकी ₹१.१८ कोटी* मुदतीत कर न भरल्यास जप्ती व लिलावाची कारवाई* मूलभूत सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी वसुली आवश्यक.