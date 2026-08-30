पुणे

Manchar Civic Probe: मंचर नगरपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवर चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती; ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

मंचर नगरपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार व पददुरुपयोग प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त; ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Five-member committee formed to probe alleged financial irregularities and corruption in Manchar Nagar Panchayat; Pune District Collector Jitendra Dudi directs submission of the inquiry report within 30 days.

Five-member committee formed to probe alleged financial irregularities and corruption in Manchar Nagar Panchayat; Pune District Collector Jitendra Dudi directs submission of the inquiry report within 30 days.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : मंचर (ता.आंबेगाव)नगरपंचायतीचे तत्कालीन प्रशासक गोविंद जाधवयांच्या कार्यकाळातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. समितीने ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

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