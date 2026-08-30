Manchar Civic Probe: मंचर नगरपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवर चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती; ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

मंचर : मंचर (ता.आंबेगाव)नगरपंचायतीचे तत्कालीन प्रशासक गोविंद जाधवयांच्या कार्यकाळातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. समितीने ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..मंचरचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे व भगवान गांजाळे यांनी नगरपंचायतीतील विविध आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमिततेबाबत तक्रारी केल्या होत्या. दत्ता गांजाळे यांच्या तक्रारीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला प्रकरणाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच भगवान गांजाळे यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याबाबत नगरविकास विभागाकडून पत्र प्राप्त झाले होते..या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. आंबेगाव-जुन्नर उपविभागाच्या उपविभागीय अधिकारी अर्चना तांबे समितीच्या अध्यक्ष आहेत. लेखापाल राजेश पवार, स्थापत्य अभियंता रविराज राऊत, कर व प्रशासकीय अधिकारी राहुल पिसाळ आणि सहायक नगर रचनाकार विश्वजीत कदम हे समितीचे सदस्य आहेत..चौकशीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मंचर नगरपंचायतीच्या विद्यमान नवनिर्वाचित मुख्य अधिकारी किरण मार्तंड यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे समितीच्या चौकशी अहवालाकडे मंचरकरांचे लक्ष लागले आहे..तब्बल १,२६० पानांचे पुरावे सादर केले“मंचर नगरपंचायतीतील गैरव्यवहारांची चौकशी होऊ नये, यासाठी संबंधितांकडून व त्यांच्या समर्थकांकडून चौकशी समिती गठित होऊ नये म्हणून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, मी पाठपुरावा सुरूच ठेवला. तब्बल १,२६० पानांचे भक्कम पुरावे सादर केले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्यामुळे चौकशी समिती गठित झाली आहे. मंचरकरांच्या हितासाठी माझा लढा सुरू असून, त्यात मला यश मिळेल, असा विश्वास आहे.”दत्ता गांजाळे, तक्रारदार तथा माजी सरपंच, मंचर ग्रामपंचायत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.