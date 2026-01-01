पुणे

Manchar Nagar Panchayat : मंचर नगरपंचायतीच्या प्रथम नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळेंची सवाद्य मिरवणूक; पदभार स्वीकारला!

Rajshri Ganjale First Mayor : मंचर नगरपंचायतीच्या प्रथम नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष राजश्री दत्ता गांजाळे यांनी सवाद्य मिरवणुकीनंतर पदभार स्वीकारला. जनतेच्या विश्वासावर शहर विकासासाठी काम करण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.
मंचर : मंचर नगरपंचायतीच्या प्रथम नवनिर्वाचित नगराध्याक्षा राजश्री दत्ता गांजाळे यांची गुरुवारी (ता.१) मंचर शहरात सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल-ताशे, फटाके आणि घोषणांच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीनंतर त्यांनी मंचर नगरपंचायत कार्यालयात जाऊन नगराध्यक्ष पदाचा अधिकृत पदभार स्वीकारला.

