Manchar Nagar Panchayat : मंचर नगरपंचायतीच्या प्रथम नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळेंची सवाद्य मिरवणूक; पदभार स्वीकारला!

मंचर : मंचर नगरपंचायतीच्या प्रथम नवनिर्वाचित नगराध्याक्षा राजश्री दत्ता गांजाळे यांची गुरुवारी (ता.१) मंचर शहरात सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल-ताशे, फटाके आणि घोषणांच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीनंतर त्यांनी मंचर नगरपंचायत कार्यालयात जाऊन नगराध्यक्ष पदाचा अधिकृत पदभार स्वीकारला..यावेळी कार्यकर्त्यांनी "जय भवानी, जय शिवाजी", "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचा विजय असो" अशा जोरदार घोषणा दिल्या. मिरवणुकीची सुरुवात दाधरा देवी व कुलदैवत भैरवनाथ मंदिरात दर्शनाने झाली. त्यानंतर मिरवणूक छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आल्यानंतर येथे आमदार शरद सोनवणे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख प्रवीण थोरात व माजी सरपंच दत्ता गांजाळे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला..यानंतर सहभागी कार्यकर्त्यांनी नगरपंचायतीकडे मिरवणूक नेली. नगरपंचायत आवारात माजी खासदार किसनराव बाणखेले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर नगरपंचायतीत प्रवेश करण्यात आला. गणेश पूजन राजश्री गांजाळे यांच्या हस्ते पार पडले. जगदीश त्रिवेदी यांनी पौराहित्य करून शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर राजश्री गांजाळे नगराध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर विराजमान होताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. नगरसेवक वसंत बाणखेले(उद्धव ठाकरे शिवसेना),अंजली बाणखेले (शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस),विकास जाधव,अंशरा शेख,लखन पारधी (शिवसेना) समवेत उपस्थित होते..आमदार शरद सोनवणे व मंचर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांनी पुष्पगुच्छ देऊन राजश्री गांजाळे यांचे स्वागत केले. यावेळी आमदार सोनवणे म्हणाले, "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आव्हानाला मंचरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी सर्व नागरिकांचे आभार मानतो. यापुढे राजश्री गांजाळे या जनतेच्या नगराध्यक्ष म्हणून काम करतील. .मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्याने मंचर नगरपंचायतीला पूर्वीपेक्षा दहापट निधी मिळणार असून, शहराच्या विकासासाठी शिवसेना वचनबद्ध आहे.हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे धरण)येथून मंचर शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना राबविली जाईल. सर्व मतभेद विसरून सर्वांना सोबत घेऊन राजश्री यांनी काम करावे," असेही त्यांनी सूचित केले..यावेळी राजश्री गांजाळे म्हणाल्या, "मंचरकरांनी दिलेल्या विश्वासाला पात्र राहून मी काम करेन. मी जनतेची नगराध्यक्ष असून, नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी सदैव कार्यरत राहीन." यानंतर दिव्यांग संघटनेचे समीर टाव्हरे व सुनिल दरेकर यांच्या सह दिव्यांग बांधवानी पुष्पगुच्छ देऊन नगराध्यक्षांचे स्वागत केले. दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासन राजश्री गांजाळे यांनी दिले..दरम्यान सरपंच पदावर असताना ग्रामपंचायत सरपंच दालनात गणेश मूर्तीची स्थापना दत्ता गांजाळे यांनी केली होती.त्यांचा कार्यकाळ संपताना त्यांनी गणेश मूर्तीची विधीपूर्वक पूजा करून,मी पुन्हा येईल असे साकडे घातले होते.गणरायाने माझी विनवणी मान्य करून माझी पत्नी राजश्री यांना संधी दिली आहे.हे माझे मी भाग्य समजतो.असे दत्ता गांजाळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..