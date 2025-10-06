पुणे

Manchar Nagarpanchyat Election : नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड; मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्षपद ओ.बी.सी. महिलेसाठी राखीव

मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून नगराध्यक्ष पदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
manchar nagar panchayat

manchar nagar panchayat

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून नगराध्यक्ष पदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे. तर अजिबात शर्यतीत नसणाऱ्या महिलांना अच्छे दिन आले आहेत. पण शर्यतीत असलेल्या अनेक पती राजांनी आपल्या पत्नीला नगराध्यक्ष पदाच्या आखाड्यात उतरवण्याच्या दृष्टीने जोरदार तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
election
manchar
mayor
obc reservation
Draw
Nagarpanchyat
aspirants
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com