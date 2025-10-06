Manchar Nagarpanchyat Election : नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड; मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्षपद ओ.बी.सी. महिलेसाठी राखीव

मंचर - मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदासाठी गुडघ्याला बाशिंग लावून नगराध्यक्ष पदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे. तर अजिबात शर्यतीत नसणाऱ्या महिलांना अच्छे दिन आले आहेत. पण शर्यतीत असलेल्या अनेक पती राजांनी आपल्या पत्नीला नगराध्यक्ष पदाच्या आखाड्यात उतरवण्याच्या दृष्टीने जोरदार तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. .मंचर नगरपंचायत नगराध्यक्ष पद आरक्षण सोडत सोमवारी (ता.६) मंत्रालय मुंबई येथे काढण्यात आली. इतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला राखीव (ओ.बी.सी.) असे नगराध्यक्ष पद आरक्षण जाहीर झाले आहे. आरक्षणाविषयी मोठी उस्तुकता होती. गेल्या सहा महिन्यापासून नगराध्यक्ष पदावर विराजमान होण्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार संपर्क मोहीम हाती घेतली होती..प्रामुख्याने लग्न, साखरपुडा-टीळा, वाढदिवस व दशक्रिया विधीला हजेरी लावण्याचे प्रमाण वाढले होते. त्यामध्ये शिवसेनेचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब बाणखेले, भाजपचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष संजय थोरात, लाला अर्बन बँकेचे अध्यक्ष युवराज बाणखेले, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सुनिल बाणखेले, सुहास बाणखेले, लक्ष्मण थोरात भक्ते, स्वप्निल बेंडे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे राजाराम बाणखेले, कॉंग्रेस पक्षाचे आंबेगाव तालुका अध्यक्ष राजू इनामदार आदि इच्छुकांचा समावेश होता..आरक्षण सोडत मनाविरुद्ध जाहीर झाल्यामुळे केलेल्या तयारीवर पाणी पडल्याची चर्चा चौकाचौकात सुरु झाली आहे. त्यातून ही काही इच्छुकांनी इतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला राखीव (ओ.बी.सी.) प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या पत्नीला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामध्ये राजश्री दत्ता गांजाळे, मोनिका सुनिल बाणखेले, पल्लवी लक्ष्मण थोरात मिरा बाणखेले, अश्विनी शेटे, जागृती महाजन व वंदना बाणखेले आदि नावे चर्चेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.