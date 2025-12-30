पुणे

Manchar News : मंचरमध्ये नववर्ष स्वागतासाठी जय्यत तयारी; ‘पोटभर खा’ ऑफर्सने खवय्यांची मेजवानी; पोलिसांचा कडक बंदोबस्त!

New Year Celebration : नववर्ष स्वागतासाठी मंचर शहरात हॉटेल व्यावसायिकांकडून विविध खाद्यपदार्थांवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मंचर पोलीस यंत्रणा सज्ज असून कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
मंचर : सन २०२५ या वर्षाला निरोप देण्यासाठी बुधवार (ता. ३१) रोजी मंचर परिसरातील अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी खवय्यांसाठी विविध आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच अपघात टाळता यावेत, यासाठी मंचर पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली आहे.

