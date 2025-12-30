Manchar News : मंचरमध्ये नववर्ष स्वागतासाठी जय्यत तयारी; ‘पोटभर खा’ ऑफर्सने खवय्यांची मेजवानी; पोलिसांचा कडक बंदोबस्त!

मंचर : सन २०२५ या वर्षाला निरोप देण्यासाठी बुधवार (ता. ३१) रोजी मंचर परिसरातील अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी खवय्यांसाठी विविध आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच अपघात टाळता यावेत, यासाठी मंचर पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली आहे..नागरिकांनी ता.३१ डिसेंबरचा दिवस शांततेत व आनंदात साजरा करावा, मात्र कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची विशेष दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मंचर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंचर शहर परिसरातील नंदी चौक (तांबडेमळा), पिंपळगाव फाटा व छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे नाकेबंदी करण्यात येणार असून वाहनांची कसून तपासणी केली जाणार आहे. मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यात येणार असून, अशा वाहनचालकांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलीस प्रशासनाने दिला आहे..Pune Municipal Election : ''माघार घेतली म्हणून मंत्री निवडून आला, शब्द देऊन फडणवीसांनी दगा दिला''; भाजप कार्यकर्ता आता अजितदादांच्या पक्षाकडून लढणार.मंचर शहर व परिसरात चार पोलीस अधिकारी व ४० पोलीस कर्मचारी गस्त घालणार आहेत. दोन मोटरसायकलवरून चार पोलीस कर्मचारी तसेच दोन पोलीस वाहनांद्वारे संशयास्पद वाहनांची सातत्याने तपासणी केली जाणार आहे. हा बंदोबस्त गुरुवार (ता. १ जानेवारी) सकाळपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनिल बडगुजर यांनी दिली. दरम्यान, मंचर व परिसरात सुमारे २५ शुद्ध शाकाहारी व २० नॉनव्हेज हॉटेल्स असून, अपेक्षित गर्दी लक्षात घेऊन हॉटेल व्यावसायिकांनी आचारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ केली आहे..मंचर बस स्थानकाजवळील शुद्ध शाकाहारी ‘आस्वाद’ हॉटेलने मासवडी स्पेशल थाळी केवळ १६० रुपयांत ‘पोटभर खा’ अशी ऑफर जाहीर केली आहे. हीच थाळी इतर वेळी १९० रुपयांना दिली जाते, अशी माहिती हॉटेलचे मालक अजय काटे यांनी दिली. मंचर प्राथमिक शाळेसमोर श्री स्वामी समर्थ चाइनीज मध्ये विविध चविष्ट पदार्थ उपलब्ध आहेत. मंचूरियन २५ रुपये ऑफर असून अन्य वेळी 30 रुपयाला मिळते. "असे प्रीती भालेराव यांनी सांगितले..तसेच मनपसंद बिर्याणी हाऊस अँड फॅमिली रेस्टॉरंट येथे चिकन रान फक्त ५५० रुपयांत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची ऑफर हॉटेलचे मालक ऋषिकेश चव्हाण यांनी जाहीर केली आहे. कळंब येथील हॉटेल तिरंगा गार्डन येथे चिकन थाळी १९० रुपयांत तर बोल्हाईचे मटण २९० रुपयांत ‘पोटभर खा’ अशी विशेष ऑफर देण्यात आली आहे. अशी माहिती हॉटेल चालक राजश्री नितीन भालेराव यांनी दिली आहे. झटका खानावळ येथे येथे ४०० रुपयाला मिळणारी स्पेशल बोलायचे मटन थाळी 320 रुपयाला , स्पेशल चिकन थाळी 300 रुपयाची 240 रुपयालापोटभर खा अशी ऑफर झटका खानावळीचे मालक आदित्य शिंदे यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.