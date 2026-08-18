कांद्याचा बाजारभाव मंचर बाजारात तेजीत

मंचर, ता. १८ : मंचर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मंगळवारी (ता. १८) कांद्याच्या बाजारभावात चांगली तेजी पाहायला मिळाली. उत्तम प्रतीच्या कांद्याच्या १० किलोसाठी तब्बल ५५१ रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. बाजार समितीत कांद्याची सुमारे २५ हजार ४८० पिशव्यांची आवक झाली. बाजारातील कांद्याची आवक, प्रत आणि गुणवत्तेनुसार दर निश्चित होत असून, उत्तम प्रतीच्या कांद्याला चांगला उठाव मिळत आहे.
दरम्यान, कांद्याला मिळालेला ५५१ रुपये प्रति दहा किलो हा सध्याचा उच्चांकी दर असल्याचे बाजार समितीचे सभापती नीलेश विलास थोरात यांनी सांगितले. उच्चांकी दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला असल्याचे उपसभापती सचिन हरिभाऊ पानसरे यांनी सांगितले.
बाजार समितीत कांद्याला मिळालेला बाजारभाव (प्रति दहा किलो) पुढीलप्रमाणे : सुपर गोळे : ४५०-४७०, सुपर मुक्कल : ४००-४२०, अवरेज-मेडियम (दोन नंबर) : ३९५-४१०, गोल्टी व गोल्टा (चार नंबर) : ३६०-३९०, बदला व चिंगळी : १५०-२५०.
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