Manchar News : उत्कृष्ट सेवा पदकाने मंचरचे पोलीस हवालदार अमोल निघोट यांचा गौरव; केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सन्मान

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील पोलीस हवालदार अमोल मारुती निघोट यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून उत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर झाले असून, त्यांच्या दीर्घकालीन, निष्कलंक व गुणवत्तापूर्ण पोलीस सेवेची ही राष्ट्रीय पातळीवरील दखल मानली जात आहे..सध्या पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या उत्तर महाळुंगे पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या निघोट यांना स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित विशेष समारंभात पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात आले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी यांनी त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीचे कौतुक केले.सन २०१० मध्ये पोलीस शिपाई म्हणून सेवेत दाखल झालेल्या निघोट यांनी गेल्या १५ वर्षांत सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई करणे. कायदा-सुव्यवस्था राखणे या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. विविध क्लिष्ट गुन्ह्यांच्या तपासात त्यांनी धाडसी व परिणामकारक भूमिका बजावली आहे..एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असताना त्यांनी ११ साखळी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणून सुमारे ६.४३ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने हस्तगत केले. तसेच जीवघेण्या हल्ल्याचा सामना करत आरोपीला जेरबंद करण्याचे धैर्यही त्यांनी दाखवले. वृद्ध महिलेच्या खुनाचा गुन्हा सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे उघडकीस आणण्यातही त्यांचा मोलाचा सहभाग होता.याशिवाय चाकण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच सेवा विकास बँकेच्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण व उत्कृष्ट सेवेमुळे मंचर परिसरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..अमोल निघोट यांची उल्लेखनीय कामगिरी -• १० सराईत गुन्हेगार एमपीडीए अंतर्गत स्थानबद्ध• ७७ इसमांवर तडीपारीची कारवाई• ४ टोळ्या, १९ आरोपी मोक्का अंतर्गत कारवाई• ३२ गुन्ह्यांतील ९२ लाख रुपये मुद्देमाल हस्तगत• सीसीटीव्हीच्या मदतीने वृद्ध महिलेच्या खुनाचा उलगडा तपासातील महत्त्वपूर्ण योगदान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.