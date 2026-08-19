पुणे

Manchar News : उत्कृष्ट सेवा पदकाने मंचरचे पोलीस हवालदार अमोल निघोट यांचा गौरव; केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सन्मान

आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील पोलीस हवालदार अमोल मारुती निघोट यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून उत्कृष्ट सेवा पदक झाले जाहीर.
amol nighot and vinaykumar chaube

amol nighot and vinaykumar chaube

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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील पोलीस हवालदार अमोल मारुती निघोट यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून उत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर झाले असून, त्यांच्या दीर्घकालीन, निष्कलंक व गुणवत्तापूर्ण पोलीस सेवेची ही राष्ट्रीय पातळीवरील दखल मानली जात आहे.

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