Manchar Security Tight: बकरी ईद पार्श्वभूमीवर मंचर शहरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त; २५० पोलिस व होमगार्डचे पथसंचलन

मंचर : बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर मंचर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. शहरात दोन उपविभागीय पोलिस अधिकारी, सहा पोलिस निरीक्षक, बारा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक यांच्यासह तब्बल २५० पोलिस कर्मचारी आणि होमगार्डचा तगडा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे..या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता.२७) मंचर शहरात पोलिसांकडून विशेष पथसंचलन करण्यात आले. खेडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे, मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सनेल धनवे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या पथसंचलनात सहभाग घेतला..छत्रपती संभाजी महाराज चौक, मुख्य बाजारपेठ, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या प्रमुख मार्गांवरून हे पथसंचलन पार पडले. शहरातील संवेदनशील भाग तसेच गर्दीच्या परिसरात पोलिसांनी नागरिकांना सुरक्षिततेचा संदेश देत दक्षतेचे आवाहन केले..गुरुवारी बकरी ईदचा सण साजरा होत असल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ अपेक्षित आहे. त्यानिमित्ताने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच सामाजिक सलोखा आणि शांतता कायम राहावी, यासाठी पोलिस प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे. नागरिकांनी सण शांततेत व उत्साहात साजरा करत पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे यांनी केले आहे..पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. बकरी ईदचा सण शांततेत आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता पार पडावा, यासाठी पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे..बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मंचरशहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून व्यापक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, कोणतीही संशयास्पद घटना आढळल्यास तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा तसेच सामाजिक सलोखा जपत प्रशासनाला सहकार्य करावे,"अमोल मांडवे उपविभागीय पोलीस अधिकारी. खेड विभाग.