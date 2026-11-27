मंचर : गुन्हे नियंत्रण, गंभीर गुन्ह्यांचा तपास, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच लोकाभिमुख उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल मंचर पोलीस ठाण्याला सन २०२५-२६ या वर्षातील कोल्हापूर परिक्षेत्रातील उत्कृष्ट पोलीस ठाणे म्हणून गौरविण्यात आले. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांच्या हस्ते पोलीस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. पुणे ग्रामीण पोलीस कार्यालयात कार्यक्रम झाला.पुणे ग्रामीण जिल्ह्याच्या वार्षिक तपासणीदरम्यान मंचर पोलीस ठाण्याच्या विविध उल्लेखनीय कामांची दखल घेण्यात आली. विद्यार्थिनींनी प्रवासादरम्यान घ्यावयाची काळजी याबाबत जनजागृती, ग्राम सुरक्षा दलाचे बळकटीकरण, तसेच चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी गावोगावी नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे उपक्रम राबविण्यात आले. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासोबतच नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत पोलिसांनी केलेल्या या कामगिरीचे विशेष कौतुक करण्यात आले..मालमत्ता चोरीच्या गुन्ह्यांचा तपास करून चोरीस गेलेले मौल्यवान दागिने हस्तगत करण्यातही मंचर पोलिसांना यश आले. हस्तगत केलेले दागिने संबंधित फिर्यादींना विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक परत करण्यात आले..या वेळी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार आणि बारामती विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार उपस्थित होते.मंचर पोलीस ठाण्याच्या या सन्मानामुळे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत असून, त्यांच्या कामगिरीचे नागरिकांकडूनही कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.