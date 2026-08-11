पुणे

गोदामाचे कुलूप तोडून पावणेचार लाखांचा मुद्देमाल लंपास

गोदामाचे कुलूप तोडून पावणेचार लाखांचा मुद्देमाल लंपास
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मंचर, ता. ११ : शहरात भांड्याच्या पत्राशेड गोदामाचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी तांबा-पितळ भांड्यांचा स्क्रॅप तसेच सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर मशिन असा सुमारे तीन लाख ८२ हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला आहे. याप्रकरणी मंचर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत सुमीत जेटमल पुनामिया (वय ४३, रा. मंचर) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरीस गेलेल्या मुद्देमालामध्ये दोन लाख ५३ हजार रुपये किमतीचा तांबा धातूचा २३० किलो स्क्रॅप, एक लाख १९ हजार ७०० रुपये किमतीचा पितळ धातूचा १३३ किलो स्क्रॅप आणि १० हजार रुपये किमतीचे सीसीटीव्ही डीव्हीआर मशिन, असा मुद्देमाल असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

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