Rural Heart Attack Care : मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील तातडीच्या ‘थ्रॉम्बोलिसिस’ उपचाराने शेतकऱ्याचे प्राण वाचले

मंचर : शेतात काम करत असताना अचानक छातीत तीव्र वेदना, घाम आणि चक्कर येऊ लागल्याने शेवाळवाडी (ता. आंबेगाव) येथील घाबरलेले सुधाकर दत्तात्रय थोरात (वय ४५) या शेतकऱ्यावर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात तातडीने उपचार करण्यात आले. तपासणीत तीव्र हृदयविकाराचा झटका आल्याचे निदान झाल्यानंतर डॉक्टरांनी वेळ न दवडता ‘थ्रॉम्बोलिसिस’ उपचार सुरू केले. सुमारे एक तासाच्या तातडीच्या उपचारानंतर रुग्णाची प्रकृती स्थिर झाली. त्यामुळे वेळेत मिळालेल्या वैद्यकीय उपचारामुळे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यातही रुग्णाचा जीव वाचू शकतो, हे पुन्हा अधोरेखित झाले..थोरात शेतात काम करत असताना अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागले. त्यांना घाम फुटला व चक्कर येऊ लागली. त्यामुळे त्यांनी काम थांबवून घरी जाऊन अर्धा तास विश्रांती घेतली. मात्र, छातीत दुखण्याची तीव्रता कमी होण्याऐवजी वाढत गेल्याने नातेवाईकांनी त्यांना मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..रुग्णालयात आल्यानंतर थोरात यांच्या हृदयाची गती आणि रक्तदाब कमी होत असल्याचे आढळून आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अर्जुन दिघे,डॉ रामप्रसाद धायकर यांनी तातडीने हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सदानंद राऊत यांच्याशी संपर्क साधला. रुग्णाची लक्षणे, ईसीजी तसेच रक्त तपासण्यांचा विचार करून त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका आल्याचे निदान करण्यात आले..हृदयविकाराच्या झटक्याच्या उपचारात वेळ अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने डॉक्टरांनी तातडीने रक्ताची गुठळी विरघळविण्यासाठी ‘थ्रॉम्बोलिसिस’ उपचार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार रुग्णाच्या पत्नी मनिषा व मुलगा यश यांना उपचाराची गरज तसेच संभाव्य धोके समजावून सांगण्यात आले. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर थोरात यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करून ‘इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकिनेज’ देण्यात आले..उपचारादरम्यान दर १५ मिनिटांनी ईसीजी करण्यात आला. तसेच रक्तदाब, नाडी आणि रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण सातत्याने तपासण्यात आले. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर थोरात यांनी छातीतील दुखणे पूर्णपणे थांबल्याचे सांगितले. त्यांचा रक्तदाबही सामान्य झाला आणि प्रकृती स्थिर झाली. डॉ.दिघे,डॉ.धायकर, डॉ प्रवीण देशमुख, डॉ चेतन भागवत,निखिल कालपुंड व योगेश वाडेकर यांनी उपचार केले..त्यानंतर पुढील तपासणी व उपचारांसाठी त्यांना पुणे येथे एंजिओग्राफीसाठी पाठविण्यात आले. दरम्यान गतिमान पद्धतीनेकेलेल्या कामगिरीची दखल जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांनी घेतली आहे. त्यांनी डॉक्टर टीमचे अभिनंदन केले..आतापर्यंत तीन रुग्णांवर यशस्वी उपचार:मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील थ्रॉम्बोलिसिस युनिट सुरू झाल्यापासून तीन हृदयविकाराच्या रुग्णांवर यशस्वी तातडीचे उपचार झाले. ग्रामीण रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचार मिळत आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अंबादास देव माने यांनी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाने केलेल्या कामगिरीबद्दल विशेष अभिनंदन केले आहे.– डॉ. शिवाजीराव जाधव,वैदकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय मंचर.हृदयविकाराची लक्षणे ओळखणे महत्त्वाचे:छातीत दुखणे, दडपण, दम लागणे, घाम फुटणे, चक्कर, मळमळ किंवा उलटी ही लक्षणे हृदयविकाराची असू शकतात. गॅस समजून वेळ न दवडता तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी.– डॉ. सदानंद राउत,हृदयरोग तज्ञ.“वडिलांना अचानक छातीत तीव्र वेदना होऊन हृदयविकाराचा झटका आल्याने आम्ही कुटुंबीय खूप घाबरलो होतो. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. वेळेत उपचार मिळाल्याने वडिलांचे प्राण वाचले. डॉक्टरांचे मनापासून आभार.”– यश सुधाकर थोरात, रुग्णाचे पुत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.