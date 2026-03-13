मंचरमधील विद्यार्थिंनीच्या आंदोलनाला यश
मंचर, ता. १३ : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव (ता. आंबेगाव) अंतर्गत असलेल्या मंचर येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघाल्याने विद्यार्थिनींनी आंदोलन स्थगित केले.
मंचर येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाच्या मुख्य जलवाहिनीत बिघाड झाल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली होती. प्रश्न न सुटल्याने विद्यार्थिनींनी स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसएफआय) नेतृत्वाखाली बुधवारपासून (ता. ११) बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई व अन्य अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थिनींशी चर्चा केली. त्यानंतर फुटलेली जलवाहिनी दुरुस्त करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. तसेच, पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, संगणक कक्षासाठी संगणक उपलब्ध करणे, जेवणाच्या दर्जात सुधारणा आणि वसतिगृहातील विद्युत दुरुस्ती लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पाणीपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर गुरुवारी (ता. १२) आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
आंदोलनाचे नेतृत्व नवनाथ मोरे, समीर गारे, रोहिदास फलके, समीक्षा केदारी, यश गबाले यांनी केले. अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू घोडे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
