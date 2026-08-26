Manchar Market Fire Risk: मंचरच्या तुळशीबाग मार्केटमध्ये धोकादायक वीज मीटर, गुंतागुंतीच्या वायरिंगमुळे आगीचा गंभीर धोका

मंचर : मंचर (ता .आंबेगाव) शहरातील अत्यंत गजबजलेल्या तुळशीबाग मार्केटमध्ये महावितरणची गुंतागुंतीची वायरिंग आणि इमारतीच्या जिन्याखाली बसविण्यात आलेले १५ ते २० वीज मीटर यामुळे आगीचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. यापूर्वी या ठिकाणी वीज मीटरमधून ठिणग्या उडण्याच्या तसेच बिघाड होण्याच्या घटना घडल्या असून, भविष्यात शॉर्टसर्किट झाल्यास संपूर्ण मार्केट आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्याची भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे..आंबेगाव तालुक्याची प्रमुख बाजारपेठ मंचर आहे. तुळशीबाग मार्केटमध्ये दुतर्फा १२५ हून अधिक व्यावसायिक असून, सकाळी आठपासून रात्री नऊपर्यंत ग्राहकांची सतत मोठी गर्दी असते. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास जीवितहानीची शक्यता नाकारता येत नाही..तुळशीबाग मार्केटमधील एका इमारतीच्या जिन्याखाली महावितरणचे सुमारे १५ ते २० वीज मीटर बसविण्यात आले आहेत. या ठिकाणी वीज जोडण्यांची वायरिंग अत्यंत गुंतागुंतीची असून आवश्यक ती सुरक्षितता उपाययोजना नसल्याचा व्यावसायिकांचा आरोप आहे. यापूर्वी दोन वेळा या ठिकाणी वीज बिघाड होऊन ठिणग्या उडाल्याच्या घटना घडल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले..अरुंद रस्त्यामुळे अग्निशामक दलास अडथळातुळशीबाग गल्लीमध्ये दुकाने एकमेकांना लागून असून समोरासमोरही दुकाने आहेत. या भागातील रस्ता अवघा सहा ते सात फूट रुंद असल्याने आग लागल्यास अग्निशामक वाहन घटनास्थळी पोहोचणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आग लागल्यानंतर सुरुवातीच्या काही मिनिटांतच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.या पार्श्वभूमीवर मंचर नगरपंचायत आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तुळशीबाग मार्केटची संयुक्तपणे प्रत्यक्ष पाहणी करून धोकादायक वीज जोडण्या आणि वायरिंगची तातडीने तपासणी करावी. तसेच संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना त्वरित हाती घ्याव्यात, अशी मागणी ऍड राहुल पडवळ यांनी केली..मार्केटमधील वीज सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरजमार्केटमधील वीज मीटर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करून त्याची योग्य पद्धतीने पुनर्बांधणी करावी. तसेच गुंतागुंतीच्या वायरिंगची तातडीने तपासणी करून धोकादायक जोडण्या दूर कराव्यात. शॉर्टसर्किट अथवा आग लागण्याची घटना घडू नये, यासाठी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे” .आरंभ थोरात, व्यावसायिक मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.