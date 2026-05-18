पुणे

मंचर बाजारात भाजीपाला वधारला

Published on

मंचर, ता. १८ : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रविवारी (ता.१७) तरकारी व फळभाज्यांची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली. विविध भाजीपाला व फळभाज्यांच्या बाजारभावात किंचित वाढ झाली.
लोणच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कैरीला दहा किलोला ४०० रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली. बाजार समितीत सात हजार ९३० डाग इतकी तरकारी शेतमालाची आवक झाली. बाजार समितीत कैरीची सर्वाधिक ८७८ डाग आवक झाली.
शेतीमालाचे नाव व १० किलोचे बाजारभाव : लिंबू : २७० ते २०००, गवार : ५० ते ६००, घेवडा : ४०० ते ५७०, मिरची : ७० ते ६०१, आले : १५० ते ७००, कारले : १८० ते ४००, टोमॅटो : १०० ते ५५०, ढोबळी मिरची : ५० ते ५००, तोंडली : ८० ते ४००, दोडका : २० ते ४५०, भेंडी : ३० ते ३५०, वांगी ३० ते ४०० तसेच शेवगा : २६० ते ४००.

