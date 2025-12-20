पुणे

Pune Crime : “बकऱ्यांना पाणी पाजायचे नाही" म्हणत मेंढपाळावर कुऱ्हाडीने वार; पारगाव कारखाना पोलिसांकडून दोघांना अटक!

Shepherd Attack : मांदळेवाडी येथे बकऱ्यांना पाणी पाजण्यावरून झालेल्या वादातून मेंढपाळावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी अल्पवयीनासह पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
Shepherd Seriously Injured in Mandalevadi Dispute

Shepherd Seriously Injured in Mandalevadi Dispute

Sakal

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारगाव : मांदळेवाडी ता. आंबेगाव येथे तलावामध्ये बक-यांना पाणी पाजायचे नाही. तुमची बकरे रस्त्याच्या खाली उतरवायची नाही. असे म्हणुन लाथा बुक्क्याने मारहाण करून दमदाटी करत लहानु बुका कोळपे (वय ६० वर्षे) मूळ रा. शिंदेवाडी (मलठण) ता. शिरूर सध्या रा. मांदळेवाडी या मेंढपाळाच्या कपाळावर मध्यभागी कु-हाड मारून गंभीर जखमी करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी एक अल्पवयीन मुला सह एकूण पाच जणांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल केला असून यापैकी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
attack
police case
Shepherd

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com