Pune Crime : “बकऱ्यांना पाणी पाजायचे नाही" म्हणत मेंढपाळावर कुऱ्हाडीने वार; पारगाव कारखाना पोलिसांकडून दोघांना अटक!

पारगाव : मांदळेवाडी ता. आंबेगाव येथे तलावामध्ये बक-यांना पाणी पाजायचे नाही. तुमची बकरे रस्त्याच्या खाली उतरवायची नाही. असे म्हणुन लाथा बुक्क्याने मारहाण करून दमदाटी करत लहानु बुका कोळपे (वय ६० वर्षे) मूळ रा. शिंदेवाडी (मलठण) ता. शिरूर सध्या रा. मांदळेवाडी या मेंढपाळाच्या कपाळावर मध्यभागी कु-हाड मारून गंभीर जखमी करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी एक अल्पवयीन मुला सह एकूण पाच जणांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल केला असून यापैकी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. .पारगाव कारखाना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे व बायडाबाई लहानु कोळपे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुरुवार दि.१८ रोजी दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास मांदळेवाडी गावचे हृददीत मांदळेवाडी ते पिंपळवाडी जाणारे रस्त्यावर पोपट चंदर आदक , संस्कार पोपट आदक , सुनिता पोपट आदक , चंदर नारायण आदक व एक अल्पवयीन मुलगा सर्व रा मांदळेवाडी यांनी बेकायदा जमाव जमवुन बायडाबाई कोळपे व त्याचे सोबत असलेले लोक त्यांची बकरे घेवुन जात असताना यातील पोपट चंदर आदक याने जातीवाचक उल्लेख करून अजिबात तलावामध्ये बक-यांना पाणी पाजायचे नाही. तुमची बकरे रस्त्याच्या खाली उतरवायची नाही. .Pune Mumbai Journey : पुणे-मुंबई प्रवास आता ९० मिनिटांत! नवीन द्रुतगती मार्गाच्या 'डीपीआर'ला मंजुरी.असे म्हणून त्याने त्याच्या हातातील कु-हाडीने लहानु बुका कोळपे यांना उद्देशून म्हणत आज जिवे मारतो तुला जिवंत ठेवणार नाही, असे म्हणुन कपाळावर मध्यभागी कु-हाड मारून गंभीर जखमी करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला व संस्कार आदक , सुनिता आदक , चंदर आदक व एक अल्पवयीन मुलगा या सर्वांनी कोळपे कुटुंबातील सर्वांना दगड फेकून मारून शिवीगाळ व दमदाटी केली. तसेच सुनिता पोपट आदक हिने कोळपे यांची मुलगी गउबाई रामदास शिंदे यांना खाली पाडून लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्या सर्वांनी मेंढपाळाला धमकी देत तुम्ही परत मांदळेवाडी येथे बकरे घेवुन यायची नाही. आला तर तुम्हाला जिवे मारून टाकु अशी धमकी दिली याप्रकरणी पारगाव कारखाना पोलिसांनी.पोपट आदक , संस्कार आदक , सुनिता आवक , चंदर आदक व एक अल्पवयीन मुलगा यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. यापैकी पोपट चंदर आदक व चंदर नारायण आदक या दोघांना अटक करून आज शनिवारी घोडेगाव न्यालयात हजर केले असत्या त्यांना सोमवार (दि. २१) पर्यंत पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली आहे पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे करत आहे.