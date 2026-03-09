पुणे

CA Exam : मांदारणे येथील विराजची सीए पदावर मोहर; अंतिम परीक्षेत घवघवीत यश संपादन

विराज हांडे याने जानेवारी २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या सनदी लेखापाल (सीए)च्या अंतिम परीक्षेत देदीप्यमान यश संपादन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
ओतूर - मांदारणे (ता. जुन्नर) येथील शैलेश निवृत्ती हांडे व संगीता हांडे यांचा मुलगा विराज हांडे याने द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाच्या वतीने (आयसीएआय) जानेवारी २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या सनदी लेखापाल (सीए)च्या अंतिम परीक्षेत देदीप्यमान यश संपादन केले आहे.

