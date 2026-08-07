पुणे

तांदळीत विकासकामाच्या भूमिपूजन फलकाची तोडफोड

तांदळीत विकासकामाच्या भूमिपूजन फलकाची तोडफोड
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मांडवगण फराटा, ता. ७ : शिरूर तालुक्यातील तांदळी येथे मळई रस्ता विकासकामाच्या भूमिपूजनाचा फलक अज्ञात व्यक्तीने मंगळवारी (ता. ४) मध्यरात्री तोडून नुकसान केले. सार्वजनिक मालमत्तेच्या या विद्रुपीकरणामुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
तांदळी ते म्हसोबावाडी रस्त्याचे काम आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्या विकास निधीतून मंजूर झाले. नुकत्याच झालेल्या या कामाच्या भूमिपूजनाच्या फलकाची तोडफोड करून विकासकामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणी कंत्राटदार ऋषिकेश निंबाळकर यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. अशा समाजकंटकांना वेळीच आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी गांभीर्याने दखल घेण्याची विनंती ग्रामस्थांनी केली.

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