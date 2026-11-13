मंद्रूपच्या राजकारणात मोठा भूकंप; उपसरपंच भगवान व्हनमाने यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर!

मंद्रूपच्या उपसरपंचांविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर
१४ विरुद्ध ४ मतांनी भगवान व्हनमाने यांना पदावरून पायउतार
सकाळ वृत्तसेवा
दक्षिण सोलापूर, ता. १३ : मंद्रूप ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच भगवान व्हनमाने यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव शुक्रवारी (ता. १३) झालेल्या विशेष सभेत १४ विरुद्ध ४ मतांनी मंजूर झाला. त्यामुळे व्हनमाने यांना पद सोडावे लागले आहे. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपण्यास एक वर्ष शिल्लक असताना झालेल्या या घडामोडीमुळे स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आता नव्या उपसरपंचपदी कोणाची निवड होणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
उपसरपंच व्हनमाने यांच्याविरोधात १४ सदस्यांनी एकत्र येत ९ नोव्हेंबरला दक्षिण सोलापूरचे तहसीलदार किरण जमदाडे यांच्याकडे अविश्वास ठराव सादर केला होता. त्यानुसार शुक्रवारी मंद्रूप ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभा घेण्यात आली. तहसीलदार जमदाडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेत ठरावावर चर्चा करून मतदान घेण्यात आले. त्यात ठरावाच्या बाजूने १४, तर विरोधात चार मते पडली. त्यामुळे ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. ही प्रक्रिया शांततेत पार पडली.
ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपण्यास एक वर्ष शिल्लक असताना अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने गावातील राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. अंतर्गत गटबाजी आणि आगामी स्थानिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर ही खेळी झाल्याची चर्चा आहे. या घडामोडीला जातीय समीकरणांचीही किनार असल्याचे बोलले जात आहे.
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नव्या उपसरपंचासाठी मोर्चेबांधणी
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने उपसरपंचपद रिक्त झाले आहे. या पदावर कोणाची निवड होणार, याबाबत गावात उत्सुकता असून इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
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