मांडवे येथे अपघातात एक ठार, तीन जखमी
मांडवे येथे अपघातात
एक ठार, चार जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते, ता. १६ : पुणे- पंढरपूर या पालखी महामार्गावर मांडवे हद्दीत असणाऱ्या आशीर्वाद ढाब्याजवळ शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी १० वाजता टेम्पो (केए २८- एए ३०८७) चालकाने आपला टेम्पो हयगयीने चालवून समोरून येणाऱ्या कारला (एमएच १३- एझेड ८३०८) धडक दिली. या अपघातात कारमधील बेबी वसंत शिंदे (वय ४५) यांचा जागीच मृत्यू झाला.
कारमधील वसंत पांडुरंग शिंदे (वय ६०), साक्षी अमर शिंदे (वय २१), देवांश अमर शिंदे (वय २२, रा. मांडवे) यांच्यासह टेम्पो चालकही गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या अपघातास टेम्पो चालक कारणीभूत असल्याने त्याच्याविरुद्ध मृत बेबी शिंदे यांचे पुतणे नीलेश सुरेश शिंदे (वय ३८) यांनी फिर्याद दिली असून, टेम्पो चालकाविरुद्ध (नाव समजले नाही) गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास नातेपुते पोलिस स्टेशन करीत आहे.
