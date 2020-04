लग्नासाठी बुक केले होते कार्यालय; मग...

पुणे : वधू पित्याने आपल्या लाडक्‍या मुलीचे थाटामाटात लग्न करण्यासाठी मे महिन्यातील तारीख निश्‍चित केली. मंगल कार्यालयासाठी पैसेही भरले, मात्र कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीने त्यांच्या लग्नामध्ये "विघ्न' आणले. कार्यालयावाल्याने तारीख पुढे ढकलण्यास आणि पैसे देण्यासही नकार दर्शविला. अखेर हा प्रश्‍न पुणे पोलिसांच्या 'भरोसा सेल'कडे आला. त्यांनी वधू पित्याच्या जीवाची तगमग लक्षात घेऊन तत्काळ लग्न कार्यालयाच्या मालकास संपर्क साधला. त्याची समजूत काढली आणि त्यांना लग्नासाठी पुढील तारीख मिळाली ! पुण्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचा इथं बिबवेवाडी परिसरात राहणाऱ्या एका नागरिकाच्या मुलीचे दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच लग्न ठरले होते. लग्नासाठी दोन मेचा मुहूर्त काढण्यात आला होता. लग्नाची लगबग लक्षात घेऊन वधू पित्याने तत्काळ ते राहात असलेल्याच परिसरातील एक मंगल कार्यालय गाठून कार्यालयाची नोंदणी केली. आता पुन्हा ते लग्न सराईच्या कामात गुंतले. वर व वधूच्या घरी लग्नाची लगबग सुरू झाली. तसे इकडे कोरोना विषाणूचा शहरात प्रादूर्भाव वाढू लागला. त्यामुळे लागलेल्या संचारबंदीनंतर लग्न समारंभ व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमावर मर्यादा आल्या. आता मात्र वधू पित्याच्या जीवात जीव लागेना. त्यांनी तत्काळ मंगल कार्यालय गाठून त्याच्या मालकाला लग्नासाठी पुढील महिन्याची तारीख देण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे आता काय करावे, असा प्रश्‍न त्यांना पडला. तर ठरलेल्या तारखेला लग्न न झाल्यास अनामत रक्कम बुडेल, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर हवालदिल झालेल्या वधू पित्याने त्यांनी पुणे पोलिसांच्या भरोसा सेल अंतर्गत येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरीक कक्षाच्या हेल्पलाईनद्वारे तेथील अधिकाऱ्यांकडे आपला प्रश्‍न मांडला. पोलिसांनी त्यांच्या प्रश्‍नाची गांभीर्याने दखल घेत मंगल कार्यालयाच्या मालकास फोन करून परिस्थितीची जाणीव करून दिली. कार्यालयाच्या मालकानेही मोठ्या मनाने हा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन देत वधु पित्याला त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी जुलै महिन्यातील तारीख दिली. या घटनेनंतर वधू पित्याने ज्येष्ठ नागरिक कक्षाला पुन्हा फोन करुन त्यांचे आभार मानले. संचारबंदीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक कक्षाने असे केले काम ज्येष्ठ नागरिक कक्षातर्फे संचारबंदीच्या काळामध्ये 322 ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्‍यक सुविधा पुरविल्या. 42 नागरिकांना जेवण, 28 नागरिकांना गॅस पुरविणे, 9 नागरिकांना मोलकरीण व केअर टेकर, 12 नागरिकांना औषधे, 15 नागरिकांना रुग्णालयात नेण्याची परवानगी देणे, 20 नागरिाकांना भाजी किराणा माल, पेन्शनसाठी 5 नागरिकांना, तर पोलिस पाससाठी 264 ज्येष्ठ नागरिकांना सहकार्य केले. याबरोबरच कक्षाने 161 नागरिकांसाठी वाहन व्यवस्था करुन दिली. कक्षातर्फे इतक्‍या ज्येष्ठ नागरिकांचे केली आस्थेने विचारपूस एकाकी राहणारे ज्येष्ठ नागरिक - 621

कुटुंबासमवेत राहणारे ज्येष्ठ नागरिक - तीन हजार 160

वृद्धाश्रमे - 26

ज्येष्ठ नागरिक संघ - 190 ज्येष्ठ नागरिक कक्ष हेल्पलाईन क्रमांक हेल्पलाईन - 1090 आणि 020-26111103 ज्येष्ठ नागरिकाचा आमच्या हेल्पलाईनवर फोन आला. त्यांची समस्या ऐकून आम्ही मंगल कार्यालयाच्या मालकाशी संपर्क साधला. सुरवातीला पैसे देण्यास नकार दर्शविला. त्यामुळे आम्ही त्यांना लग्नासाठी पुढची तारीख देण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांची बरीच समजूत काढून अखेर लग्नासाठी पुढील तारीख देण्याचा तोडगा निघाला. ज्येष्ठ नागरिकांची कोणीही कुठल्याही प्रकारे अडवणूक करण्याचा प्रयत्न करू नये. - वैशाली चांदगुडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सामाजिक सुरक्षा विभाग

