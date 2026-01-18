मासळीचे भाव तेजीत, चिकनही महागले
मार्केट यार्ड, ता. १८ : संक्रांतीच्या सणामुळे बोटी किनाऱ्यावर परतल्याने गणेश पेठ येथील बाजारात मासळीची आवक रोडावली आहे. मागणी जास्त असल्याने सर्व प्रकारच्या मासळीचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेत टिकून आहेत.
बाजारात पक्ष्यांचा पुरवठा मर्यादित असून मागणी अधिक असल्याने चिकनचे भाव किलोमागे सुमारे २० रुपयांनी वाढले आहेत. मात्र, इंग्लिश अंड्यांचे दर शेकड्यामागे सुमारे ९० रुपयांनी घसरले आहेत. रविवारी (ता. ११) बाजारात खोल समुद्रातील मासळी १० ते १२ टन, खाडीची मासळी २०० ते ४०० किलो आणि नदीतील मासळीची ४०० ते ५०० किलो इतकी आवक झाली. तसेच आंध्र प्रदेशातून रहू, कटला आणि सिलनची २० ते २५ टन आवक झाली होती.
खोल समुद्रातील मासळी :
प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : पापलेट : कापरी : १८००-२०००, मोठे : १५००-१६००, मध्यम : १२००-१४००, लहान : १०००-१२००, भिला : ९००-१०००, हलवा : ७००-९००, सुरमई : ९००-११००, रावस : ८००-९००, घोळ : ८००-९००, करली : ४००-४५०, करंदी : ४५०, भिंग : ३००-४००, पाला : १०००-१२००, वाम पिवळी : ८००-१२००, काळी : ४००-५००, ओले बोंबील : २५०-३००, कोळंबी : लहान : २००-२५०, मोठी : ४००-५००, जम्बो प्रॉन्स : १६००, किंग प्रॉन्स : ७००-८००, लॉबस्टर : २०००-२४००, मोरी : ३५०-४००, मांदेली : १००-१५०, राणीमासा : २५०-३००, खेकडे : ३५०-४००, चिंबोऱ्या : ७००-७५०.
खाडीची मासळी :
सौंदाळे : २५०-३००, खापी : २५०-३००, नगली : ४००-५००, तांबोशी : ५००-६००, पालू : २५०-३५०, लेपा : २५०-३००, बांगडा : २२०-२८०, शेवटे : २००-२५०, पेडवी : १५०-२००, बेळुंजी : १२०-१८०, तिसऱ्या : २५०-३००, खुबे : १००-१५०, तारली : २००-२५०.
नदीतील मासळी :
रहू : १४०-१८०, कटला : १८०-२५०, मरळ : ३५०-४००, शिवडा : २००-२५०, खवली : २५०-३००, आम्ळी : १२०-१६०, खेकडे : २५०-४००, चिलापी : ८०-१५०, वाम : ६००-६५०.
बोकड मटण : ८६०, बोलाई : ८६०, खिमा : ८६०, कलेजी : ९००, चिकन : २७०, लेगपीस : ३२०, जिवंत कोंबडी : २००, बोनलेस : ३५०.
अंडी : गावरान अंडी (शेकडा) : १३२०, (डझन) : १६८, (प्रतिनग) : १४, इंग्लिश अंडी (शेकडा) : ६००, (डझन) : ८४, (प्रतिनग) : ७.
