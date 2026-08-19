Baramati Robbery Crackdown: मंगळसूत्र चोरीचा तपास उलगडा; वडगाव पोलिसांच्या कारवाईत तब्बल दहा जबरी चोरीचे गुन्हे उघड

वडगाव निंबाळकर : कानडवाडी (ता. बारामती) येथे शेतात काम करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने हिसकावून नेणाऱ्या सराईत टोळीचा वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी छडा लावला. या प्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून चोरीच्या दागिन्यांसह दोन मोटारसायकली असा सुमारे ११ लाख ८९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईत विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील जबरी चोरीचे तब्बल दहा गुन्हे उघडकीस आले आहेत..राज मिथुन शिंदे रा. राजळे ता फलटण जि. सातारा सनी रमण भोसले राहणार सांगवी ता फलटण पवन सॅंडल काळे राहणार विडणी ता फलटण अशी चोरी करणाऱ्या चोरट्यांची नावे असून त्यांच्याकडील दागिने विकण्यासाठी मध्यस्थ करणारा बापूराव भानुदास चोपडे राहणार राजाळे ता फलटण हा आहे चोरलेले दागिने प्रवीण ज्ञानेश्वर वेदपाठक राहणार मारवाड पेठ फलटण याला विकली यापैकी पवन हा फरारी असून चारही आरोपींना मुद्देमाला सह ताब्यात घेतले आहे..कानडवाडी-वाकी मार्गावरील शेतात काम करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सुमारे सहा ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने तीन चोरट्यांनी हिसकावून नेले होते. याप्रकरणी ६ ऑगस्ट रोजी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवन मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी गोपनीय माहिती, तांत्रिक तपास आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे संशयितांचा माग काढला..तपासादरम्यान संशयितांचा ठावठिकाणा फलटण परिसरात असल्याचे समोर आले. चोरीचे दागिने विक्री करण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले. चौकशीत चोरीचे दागिने सराफ व्यावसायिकाकडे विकल्याचे समोर आले.पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने चौघांना पकडले अधिक चौकशी केली असता पुणे जिल्ह्यात एकूण दहा गुन्हे केल्याचे कबुली आरोपींनी दिली यामध्ये जेजुरी, वालचंदनगर, यवत, बारामती शहर, फलटण शहर आणि लोणंद पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील जबरी चोरीचे दहा गुन्हे उघडकीस आले आहेत..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अपर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवन मोहिते, पोलिस हवालदार पोपट नाळे, अनिल खेडकर, आबा जाधव, नरेंद्र यादव, धनंजय भोसले, हृदयनाथ देवकर, सूरज धोत्रे व भाऊसाहेब मारकड यांनी केली. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवन मोहिते करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.