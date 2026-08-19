पुणे

Baramati Robbery Crackdown: मंगळसूत्र चोरीचा तपास उलगडा; वडगाव पोलिसांच्या कारवाईत तब्बल दहा जबरी चोरीचे गुन्हे उघड

Baramati robbery cases solved by police: मंगळसूत्र चोरीच्या तपासातून सराईत टोळीचा पर्दाफाश; चार जण अटक, तब्बल दहा जबरी चोरीचे गुन्हे उघडकीस.
Wadgaon Nimbalkar: Accused in the robbery case with the seized jewellery and motorcycles; investigating officers in the background.

Accused in the robbery case with the seized jewellery and motorcycles; investigating officers in the background.

Sakal

चिंतामणी क्षीरसागर
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वडगाव निंबाळकर : कानडवाडी (ता. बारामती) येथे शेतात काम करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने हिसकावून नेणाऱ्या सराईत टोळीचा वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी छडा लावला. या प्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून चोरीच्या दागिन्यांसह दोन मोटारसायकली असा सुमारे ११ लाख ८९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईत विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील जबरी चोरीचे तब्बल दहा गुन्हे उघडकीस आले आहेत.

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