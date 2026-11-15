मुंढेवाडी येथे यात्रेत तरुणास मारहाण चौघा विरुद्ध गुन्हा दाखल

डान्स स्पर्धेत उभे राहण्यास
मज्जाव केल्याने मारहाण
मंगळवेढा, ता. १५ : मुंढेवाडी (ता. मंगळवेढा) येथे लक्ष्मीदेवी यात्रेनिमित्त आयोजित डान्स स्पर्धेत समोर उभे राहून अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना बाजूला होण्यास सांगितल्याच्या रागातून बाबासाहेब ठेंगील (वय ३०) यांना चौघांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच त्यांच्या डोक्यात लोखंडी गजाने प्रहार करून गंभीर जखमी केले. याप्रकरणी विजय ठेंगील, दिनेश ठेंगील, माणिक ठेंगील आणि अरुण ठेंगील या चौघांविरुद्ध मंगळवेढा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
मुंढेवाडी येथील लक्ष्मीदेवी मंदिरासमोर १० नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास डान्स स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी बाबासाहेब ठेंगील गेले होते. त्यावेळी विजय ठेंगील आणि दिनेश ठेंगील हे त्यांच्या समोर उभे राहिल्याने त्यांनी बाजूला होण्यास सांगितले. याचा राग आल्याने विजय, दिनेश, माणिक आणि अरुण या चौघांनी संगनमत करून बाबासाहेब यांची गचांडी पकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर विजय याने लोखंडी गजाने त्यांच्या डोक्यात प्रहार केला. भांडण सोडविण्यासाठी आलेल्या बाबासाहेब यांच्या चुलती प्रियांका ठेंगील आणि आकाश घोडके यांनाही आरोपींनी धक्काबुक्की करून खाली ढकलले. याप्रकरणी बाबासाहेब यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, मंगळवेढा पोलिस तपास करीत आहेत.
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