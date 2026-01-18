मंगळवेढ्यात उद्यापासून उद्यापासून गैबीपीर ऊरूसास प्रारंभ
मंगळवेढ्यात आजपासून उरूस
हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतिक; पाच दिवस विविध कार्यक्रम
मंगळवेढा, ता. १८ : मंगळवेढ्यातील हिंदू- मुस्लिमाचे दैवत हजरत पीर गैब-ओ-मर्दाने गैब उरूसास उद्यापासून सुरुवात होत असून २३ जानेवारीपर्यंत विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सरपंच मुजमिल काझी यांनी दिली.
उद्या सायंकाळी पाच वाजता प्रवेशद्वाराचे उद्घाटन खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी राहुल शहा, नगरसेवक सोमनाथ माळी, प्रशांत गायकवाड, अनिल बोदाडे, प्रमोद सावंजी आदी उपस्थित राहणार आहेत. संध्या. ६.३० वाजता बोराळे नाका येथून कळसाच्या मिरवणुकीचा शुभारंभ ज्येष्ठ नेते बबनराव अवताडे यांच्या हस्ते माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. मंगळवारी देवाचे गंध व शोभेचे दारूकाम पहाटे पाच वाजता होणार आहे. याचे उद्घाटन जकाराया शुगरचे अध्यक्ष बिराप्पा जाधव, धनंजय खवतोडे, पांडुरंग ताड यांच्या यांच्या हस्ते होणार आहे. स.१० वाजता महाप्रसादाचे वाटप धनश्री परिवाराचे संस्थापक शिवाजी काळुंगे यांच्या हस्ते होणार आहे. संध्याकाळी ८.३० वाजता अदनान अजीम नाझा मुंबई, बेबीझारा डिस्को दिल्ली यांचा जंगी जुगलबंदी कव्वाली होणार आहे. याचे उद्घाटन आ. समाधान आवताडे यांचे होणार आहे. २१ जानेवारी रोजी सागर चौगुले प्रस्तुत गाथा महाराष्ट्राची या कार्यक्रमाचे उद्घाटन नगराध्यक्षा सुनंदा अवताडे यांच्या हस्ते होणार आहे. २२ जानेवारी जंगी कुस्तीचे मैदान पर्व एकचे उद्घाटन भगीरथ भालके यांच्या हस्ते होणार आहे. संध्याकाळी ८ वा नातेवाईक डफचे हा कार्यक्रम कारी बावजीर कादरी हैदराबाद सादर करणार आहेत.
२३ जानेवारीला कुस्त्या
या उरुसात २३ जानेवारी सकाळी रोजी कुराणखाणी लंगर होणार आहे, दुपारी २.३० वाजता जंगी कुस्त्याचे उद्घाटन प्रशांत परिचारक यांचे होणार आहे. रात्री नऊ वाजता मौलुद शरीफने कार्यक्रमाची समारोप होणार आहे.
