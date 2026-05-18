सेपक टकरा स्‍पोर्ट्स् बातमी

मंगळवेढ्यात गुरुवारी जिल्हास्तरीय ‘सेपक टकरा’ स्पर्धा
सोलापूर : शहर व जिल्हा सेपक टकरा असोसिएशनच्या वतीने तसेच महाराष्ट्र राज्य सेपक टकरा संघटनेच्या मान्यतेने मंगळवेढा येथे जिल्हास्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा २१ मे रोजी इंग्लिश स्कूल, मंगळवेढा येथील क्रीडा संकुल हॉलमध्ये सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. या स्पर्धेतून ४ ते ७ जून २०२६ दरम्यान नागपूर येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय सेपक टकरा स्पर्धेसाठी सोलापूर जिल्ह्याचा अधिकृत संघ निवडला जाणार आहे. स्पर्धेत जास्तीत जास्त खेळाडूंनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय सावंत व उपाध्यक्ष अंबादास पांढरे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी रामचंद्र दत्तू (९४२०७८०६३३) किंवा आण्णा वाकडे (७०२८८३५४८२) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

