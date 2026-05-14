मंगळवेढा बोराळे रस्त्याच्या निकृष्ट व संथ कामाबाबत निवेदन

मंगळवेढा : मंगळवेढा-बोराळे या रस्त्याच्या कामाच्या दुरुस्तीबाबत निवेदन देताना ग्रामस्थ.
मंगळवेढा-बोराळे रस्त्याच्या
निकृष्ट, संथ कामाबाबत निवेदन
ग्रामस्थांनी केली कामाच्या चौकशीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. १४ : मंगळवेढा ते बोराळे रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. झालेले काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप करत, हे काम तत्काळ व दर्जेदार पद्धतीने करण्याची मागणी बोराळे येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना निवेदन देऊन कामाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी माजी सरपंच गणेश गावकरी, शिवसेना कामगार सेनेचे राजकुमार स्वामी, ग्रामपंचायत सदस्य चन्नवीर लंगोटे, ॲड. महेश धनवे तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मंगळवेढा-बोराळे रस्त्याचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू असून, अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे नागरिक, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्याचे झालेले काम अनेक ठिकाणी उखडलेले असून, दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. पावसाळा जवळ आल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच बोराळे गावाजवळील ओढ्यावरील पुलाचे काम अपूर्ण असल्याने पावसाळ्यात पाणी साचून वाहतूक ठप्प होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सिद्धापूर, अरळी व बोराळे गावांचा तालुक्याशी संपर्क तुटण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
