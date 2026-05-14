पुणे

मंगळवेढा बोराळे रस्त्याच्या निकृष्ट व संथ कामाबाबत निवेदन

मंगळवेढा बोराळे रस्त्याच्या निकृष्ट व संथ कामाबाबत निवेदन
Published on

MGV26B15928
मंगळवेढा : मंगळवेढा-बोराळे या रस्त्याच्या कामाच्या दुरुस्तीबाबत निवेदन देताना ग्रामस्थ.
---
मंगळवेढा-बोराळे रस्त्याच्या
निकृष्ट, संथ कामाबाबत निवेदन
ग्रामस्थांनी केली कामाच्या चौकशीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. १४ : मंगळवेढा ते बोराळे रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. झालेले काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप करत, हे काम तत्काळ व दर्जेदार पद्धतीने करण्याची मागणी बोराळे येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना निवेदन देऊन कामाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी माजी सरपंच गणेश गावकरी, शिवसेना कामगार सेनेचे राजकुमार स्वामी, ग्रामपंचायत सदस्य चन्नवीर लंगोटे, ॲड. महेश धनवे तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मंगळवेढा-बोराळे रस्त्याचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू असून, अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे नागरिक, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्याचे झालेले काम अनेक ठिकाणी उखडलेले असून, दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. पावसाळा जवळ आल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच बोराळे गावाजवळील ओढ्यावरील पुलाचे काम अपूर्ण असल्याने पावसाळ्यात पाणी साचून वाहतूक ठप्प होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सिद्धापूर, अरळी व बोराळे गावांचा तालुक्याशी संपर्क तुटण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Manglwedha-Borale road issues
quality repairs Manglwedha
local road safety concerns
Manglwedha road updates
residents demand action on roads
public works department complaints
road construction quality issues
community road initiatives
chat on public infrastructure
women and child safety on roads
traffic disruption in Manglwedha
agricultural access road issues
Maharashtra road repair news
citizen engagement in road improvement
neglected roads in rural areas
मंगळवेढा-बोराळे रस्त्यावरील कामाच्या अडचणी
ग्रामस्थांचा दुरुस्तीसाठी आवाज
पावसाळ्यात वाहतुकीची अडचण
कामाच्या दर्जाबाबत चवळा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चौकशीची मागणी
रस्त्यावरील सुरक्षेच्या समस्यांचा थंडी
निर्माणाधीन पुलावर काम न झाल्याने धोका
ग्रामीण विकासात रस्त्याचे महत्त्व
ज्वलंत रस्त्याच्या वास्तवाच्या कहाण्या
पिक काढणाऱ्यांचं रस्त्याने झालेलं हाल
शिक्षणासाठी रस्त्याचा महत्त्व
ग्रामपंचायतींचे अधिकार व जबाबदारी
ग्रामस्थांच्या आवाजाची किंमत
चुकते रस्ते सुधारणीत लोकाची भागीदारी
रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम