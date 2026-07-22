National Cycle Competition : मणीपूरचा अथोकपम बीके सिंग पुणे-बारामती राष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा यंदाचा विजेता....

बारामती - पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित 'पुणे-बारामती राष्ट्रीय सायकल स्पर्धेत मणीपूरच्या अथोकपम बीके सिंग यांनी २ तास २९ मिनिटे वेळेसह प्रथम क्रमांक पटकावला. तामिळनाडूच्या जोएल संतोष सुंदरम यांनी द्वितीय, तर गुजरातच्या ध्रुव धिया यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला..या स्पर्धेत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 425 स्पर्धकांनी सहभाग नोंदविला. राज्यस्तरीय पुरुष एलिट रोड सायकल स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या अमन तांबोळी यांनी दोन तास 37 मिनिटे वेळेसह विजेतेपद, हनुमान चोपडे यांनी द्वितीय, तर रेहान शेख तृतीय क्रमांक मिळविला.सासवड-बारामती राज्यस्तरीय एमटीबी पुरुष गटात ओमकार खेडेकर यांनी दोन तास 41 मिनिटे वेळ नोंदवत प्रथम क्रमांक, स्वराज कराळे यांनी द्वितीय, तर वेदांत टिळेकर यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. पुणे-बारामती सायक्लोथॉन स्पर्धेत पुण्याचा अनूप पवार यांनी दोन तास पंधरा मिनिटे वेळेसह विजेतेपद, नाशिकच्या अकाराम देवकाते यांनी द्वितीय, तर पुण्याच्या खुद्दुस शेख यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला..माळेगाव-बारामती राष्ट्रीय महिला सायकल स्पर्धेत कर्नाटकच्या गंगा दंदीन यांनी 22 मिनिटे 11 सेकंद वेळ नोंदवत प्रथम क्रमांक, महाराष्ट्राच्या योगेश्वरी कदम यांनी द्वितीय, तर राजनंदिनी सोमवंशी यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला. याशिवाय 'किंग ऑफ दिवे घाट' राष्ट्रीय गटात कर्नाटकच्या श्रीनिवास राजपूत यांनी विजेतेपद, राजस्थानच्या मानव सरडा यांनी उपविजेतेपद, तर मणिपूरच्या अथोकपाम बाइक सिंगे यांनी तृतीय स्थान मिळविले..राज्यस्तरीय 'किंग ऑफ दिवे घाट' स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या निहाल नदाफ यांनी प्रथम क्रमांक, ईश्वर पाटील द्वितीय, तर ओंकार गांदळे तृतीय क्रमांकावर राहिले. तसेच घाटाचा राजा राष्ट्रीय गटात कर्नाटकच्या श्रीनिवास राजपूत यांनी आठ मिनिटे 32 सेकंद वेळेसह प्रथम क्रमांक तर घाटाचा राजा राज्य गटात महाराष्ट्राच्या निहाल नदाफ यांनी आठ मिनिटे 40 सेकंद वेळ नोंदवत विजेतेपद मिळविले..विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या हस्ते व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र कुलगुरु पराग साळकर, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र घाडगे, मानद सचिव अँड. संदीप कदम, खजिनदार अँड. मोहन देशमुख, उपसचिव एल.एम. पवार, सहसचिव ए.एम. जाधव यांच्या उपस्थितीत विजेत्यांचा गौरव करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.